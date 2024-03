Nová markizácka nevesta: Šírila HOAX o vražde... Zakročila POLÍCIA!

(Zdroj: TV Markíza)

Viola Macáková (†34) zomrela v novembri v roku 2019. Mladú učiteľku angličtiny našli podchladenú a s viacerými zraneniami v areáli bratislavského prístavu. Tento prípad v tom čase otriasal celým Slovenskom a ženy sa báli chodiť i von. Po medializovaní sa internetom začal šíriť hoax o ďalšej podobnej vražde.

„Našla sa ďalšia. Rovnako znásilnená, umučená v prístave. Polícia povedala, že to spolu nesúvisí, ale je to len taktika," písalo sa v komunikácii na Whatsapp. Nepravdivé príspevky sa vtedy začali šíriť rýchlosťou blesku. Polícia ihneď informovala o tom, že správy sú falošné. „Ide o mimoriadne závažnú dezinformáciu, teda hoax. Šíri sa hlavne vo forme Stories na Instagrame, ale je už aj na Facebooku. Dosah môžeme rátať v desiatkach tisíc ľudí. Keď zoberieme do úvahy, že sa tento hoax šíri práve v piatok v noci, keď je veľa mladých ľudí vonku v meste, môže vyvolať panickú hystériu," napísala polícia.

Túto informáciu na sociálnych sieťach v tom čase zdieľala aj nová markizácka nevesta Anet Slotová, ktorá bola jedným z hlavných širiteľov, ako píše portál omediach.com. „Baby, dávajte si pozor! Zdieľajte!“ napísala. Polícia hľadala prvú osobu, ktorá túto dezinformáciu vypustila von.

„V tomto prípade existuje bezpochyby podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, za čo hrozí trest za mrežami vo výmere až na dva roky,“ informovali muži zákona. Markizácka kráska vraj aj napriek upozorneniam a výzve od polície šírila hoax ďalej. Príspevok vymazala až po 16 hodinách. „Ja som nikde preboha netvrdila, že je to fakt a ani si to nemyslím, pretože rozmýšľam kriticky. Jedine som písala, aby si ľudia dávali pozor! Čo nikdy nie je na škodu, ja som si nič nevymyslela ani netvrdila, že je to pravda! Ak je to klamstvo, nájdite prosím človeka, ktorý si to celé vymyslel..." napísala rozhorčene na facebookový profil polície.

Vyšetrovanie prípadu zosnulej Violy bolo po takmer roku a pol definitívne zastavené. Uzavreli ho s tým, že nik cudzí jej na druhý svet nepomohol. Príčinou Violinho skonu bolo zlyhanie srdca.