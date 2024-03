Exmoderátorka podstúpila TRANSPLANTÁCIU obočia: 2 týždne po zákroku... TOTO sa jej začalo diať!

Kristína Kormúthová (Zdroj: Instagram K.K./Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Začiatkom januára Kristína Kormúthová prezradila, že plánuje podstúpiť transplantáciu obočia. Dlhé roky si chodievala to svoje dávať tetovať, no teraz sa rozhodla svoju chybičku krásy raz a navždy odstrániť. Od zákroku uplynuli dva najkritickejšie týždne... A takto to s ním vyzerá aktuálne!