Juraj Bača & Patrícia Piešťanská (Zdroj: Ján Zemiar)

V prvom kole Let´s Dance tancovali Juraj Bača a Patrícia Piešťanská ako predposledný pár. Ich cha-cha bola podľa poroty "sympatická". „Podľa mňa takú odvážnu prácu bokov tu žiadny muž nemal. Je to fascinujúce," okomentovala ich tanec Adela a ostatní porotcovia pokračovali. Po skončení šou sme sa teda Juraja pýtali, ako to teda bolo s tými jeho bokmi: „Ja som spokojný. Nie všetci boli spokojní, hlavne Jano nebol spokojný, ale na to, aké to bolo pred dvomi týždňami…“, pochvaľuje si Juraj, ktorý vraj nehýbal bokmi, ale takmer si vyklboval bedrá.

Juraj priznal, že v živote vlastne netancoval, a tak bola namieste otázka, prečo sa vlastne na to dal: „Človek ten Let´s Dance má niekde vzadu v hlave, vie, že raz by tá ponuka mohla prísť… Ja som si povedal, že na ponuku do Let´s Dance chcem byť pripravený a prišiel som totálne nepripravený.“ Ako mu to teda pôjde najbližšiu nedeľu a do koľkého kola sa v šou udrží? Sledujte v nedeľu o 20.40 na Markíze.

Juraj Bača ide do tanca s novou víziou: Tomuto je koniec! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)