Skromná Kovalčíková si to nechcela priznať: Marcinková jej skočila do reči a povedala PRAVDU!

Gabika Marcinková a Janka Kovalčíková sa v predošlej sérii Let´s Dance prebojovali až do finále a titul si z tanečnej šou odniesla napokon Janka Kovalčíková s Vilémom Šírom, ktorý v aktuálnej sérii tancuje so speváčkou Tinou. Matyáš Adamec, ktorý bol tanečným partnerom Gabiky Marcinkovej, zasa vykrúca na parkete Petru Dubayovú. Herečky však prišli na prvé kolo podporiť nielen ich, ale aj ďalších svojich kolegov. A prišli aj preto, lebo tanec milujú a venujú sa mu aj po skončení ich účinkovania v šou: „Tanec sme si preniesli aj do ďalšieho života, takže učaroval nám“, priznáva Janka a Gabika dodáva, že pokračujú nielen v spoločenskom tanci, ale prihlásili sa aj na celkom iný druh tanca a dokonca aj na gymnastiku: „Ja si myslím, že tých pár hodín týždenne si človek nájde na takúto záľubu“. Tancujú však stále aj verejne? Odpovedali síce rovnako, ale aj tak sa nezhodli...

