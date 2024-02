Český spevák OBVINENÝ z POVODU: Dostal list od polície... KONEČNE sa vyjadril!

(Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - V posledných dňoch české médiá zapĺňa správa o tom, že napadnutie českého speváka pri príchode na Českého slávika, bolo zinscenované. Objavilo sa obvinenie, že Jan Bendig (30) a útočník boli dohodnutí. Zistila to vraj polícia a dvojici teraz hrozí pokuta 50 tisíc korún. Spevák niekoľko dní mlčal, čakal na oficiálny list. A teraz konečne prehovoril!

Koncom novembra Česko a Slovensko obletela správa o škandále, ktorý sa udial na Českom slávikovi. V momente, kedy po červenom koberci prichádzal Jan Bendig, neznámy muž ho posypal múkou. Hovorilo sa dokonca, že pri tom kričal slovo "cigáň". Spevák vtedy tvrdil, že ho incident zlomil a znášal ho veľmi ťažko. No polícia aktuálne prišla s verziou, že múčny útok bol vopred dohodnutý.

„Kriminalisti celý incident na Českom slávikovi preverili a detektívi z odboru extrémizmu a terorizmu zistili, že obaja účastníci sa na celej udalosti dohodli,“ vyjadril sa hovorca pražskej polície Richard Hrdina s tým, že prípad odovzdali príslušnému orgánu na prešetrenie a obom účastníkom hrozí pokuta 50 tisíc korún. Bendig od prevalenia tejto informácie mlčal.

Podľa vlastných slov čakal na oficiálny list od polície. Ten mu vraj prišiel v piatok, a tak sa včera večer konečne k celej veci vyjadril. „Uznávam, že som zbytočne zaliezol do ulity a mal som sa vyjadriť hneď. Ale som odjakživa veľmi citlivý chlapec, a to, čo sa okolo toho rozpútalo, ma doslova vydesilo. A musel som to nejak stráviť a rozpozerať sa,“ vysvetlil Bendig.

„V piatok popoludní som konečne obdržal policajnú správu, konkrétne uznesenie o odložení veci z dôvodu, že vo veci nejde o podozrenie spáchania trestného činu výstržníctva zo strany útočníka a je tu dôvod pre postúpenie veci do správneho konania pre podozrenie zo spáchania priestupku. V žiadnom prípade sa nejedná o rozhodnutie policajného orgánu o tom, že ja alebo niekto inž mal incident organizovať,“ napísal vo vyjadrení spevák.

„Stále si stojím za tým, že som útok nepripravoval a nedohodol a nevedel o ňom. S útočníkom som sa ohľadom údajnej prípravy útoku pred ani po útoku nestretol, ani som s ním v tejto veci telefonicky ani inak nekomunikoval. Rovnaké závery napokon vyplývajú aj z uznesenia policajného orgánu o odložení veci. Jedine, kedy som bol s tým chalanom naozaj v kontakte bolo pri telefonáte po útoku, kedy sa nám ospravedlňoval a ja som si vypočul jeho príbeh,“ pokračoval Bendig. Celé jeho dlhé vyjadrenie nájdete v galérii»