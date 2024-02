Hanychová predáva LUXUSNÉ DARY od svojho EX: Čo na to hovorí Soukup?

(Zdroj: Instagram AH)

„Dievčatá, tu som sa rozhodla predať pár vecí, ktoré už nechcem mať. Zlá energia pre mňa," napísala Agáta k fotografii luxusného šperku, ktorý predtým neustále nosila na krku a bol darom práve od Jaromíra Soukupa. „Ľahko nosený, krásny stav. Aktuálne nedostupný, limitovaná edícia. Komplet balenia s certifikátom,“ inzerovala brunetka.

(Zdroj: Instagram A.H.)

A tam ani zďaleka neskončila. Na predaj ponúkla aj auto, ktoré jej Soukup podaroval za pôrod ich dcérky Rozárky. „Dostala som auto, pretože som ho mala staré. Ale ja stále niečo dostávam,“ vysvetlila pre český Blesk Hanychová.

Spomínaný plátok napokon kontaktoval aj samotného boháča a zisťovali, aký má názor na to, že jeho ex predáva dary, ktoré od neho dostala. „No, nerobí sa veľa vecí, čo robí pani Dopitová. Čo by som na to povedal...,“ rypol si Soukup. A aký je váš názor? Dokázali by ste predať dary, ktoré ste kedysi dostali z lásky?

(Zdroj: Instagram A.H.)