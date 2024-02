Známa Slovenka mala AUTONEHODU: Rozbila drahé auto... Neuveriteľné, aká NÁHODA!

(Zdroj: Instagram J.H.)

Niekdajšia súťažiaca z markizáckej reality šou Farma a beauty influcenerka Jana Hrmová nebude na včerajšok spomínať v najlepšom. Rutinnú cestu z domu, ktorú tmavovláska absolvovala za volantom svojho auta, totiž narušila nečakaná zrážka. Luxusné SUV, ktoré si kúpila len pred tromi rokmi, totiž rozbila.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila aj fotku svojho zničeného tátoša. „Ďaleko som nedošla,“ napísala k záberu auta odstaveného na krajnici. Podľa fotky je evidentné, že si zrážku odniesol celý pravý predný roh vozidla, v ktorom po nehode zostala doslova diera.

„Zrazila som divú zver, nedalo sa tomu absolútne nijak vyhnúť. V podstate to bola otázka času, lebo ja každý deň chodím domov aj z domu po takej ceste, kde mám pocit, že každý jeden deň je zrazené nejaké zviera,“ opísala osudné chvíle Hrmová. „Je mi to strašne ľúto, lebo to bol samec a samička a ja som zrazila toho samca a potom som v späťáku videla, ako prešiel späť k tej samičke a išli do lesa. Mne je to brutálne ľúto, lebo on tam teraz umiera v bolestiach, možno už zomrel a ona zostane sama. Takže hrozne ma to mrzí,“ dodala.

Autonehodu mala plavovláska aj v roku 2014. Vtedy jej nedal prednosť vodič veľkej dodávky a na križovatke do nej v plnej rýchlosti narazil. „Airbagu sa páčil môj mejkap, že aj on taký chce. Pán vodič mi nedal prednosť. Tak do mňa napálil, že ma o 90° otočilo...“ zverila sa Hrmová. Silný náraz si odniesla jej krčná chrbtica.

Odvtedy uplynulo už 10 rokov... O to prekvapivejšia je náhoda, ktorá jej včerajšiu nehodu sprevádzala. „Neuveriteľné je, že čo som mala nehodu pred 10 rokmi (medzitým som mala len 1), tak som mala teraz toho istého policajta,“ dodala Jana.

