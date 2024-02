František Kovár (Zdroj: Ján Zemiar)

František Kovár je slovenský divadelný, filmový, televízny a dabingový herec, recitátor a pedagóg. Pracovných povinností má skutočne požehnane a zdá sa, že z tohto kolotoča sa mu ešte ani zďaleka nechce odísť a užívať si zaslúžený oddych.

Ferko Kovár sa na DÔCHODOK nechystá: TOTO je dôvod, prečo nad tým nepremýšľa! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)

„Pokračujem v seriáli Nemocnica, ak to všetko vyjde, mal by som v JOJ-ke ešte začať robiť nejaký seriál. Niekedy v septembri. A v divadle začíname skúšať novú hru. Máme zatiaľ všetko vypredané, takže po tejto stránke sme saturovaní," vyrátal nám svoje najbližšie pracovné činnosti charizmatický umelec.

Čo sa týka relaxu, tým najväčším je pre neho čas, ktorý spoločne trávi s manželkou. „Oddych je v dohľadne, pretože vždy si s manželkou nájdeme čas na Scrabble. A na pár dní ideme do Rjeckých teplíc. Takže to bude pekný oddych," prezradil nám Ferko Kovár. Hoci by si vo svojich rokoch mohol dovoliť nerobiť nič a užívať si voľno, na dôchodok ho to vraj neláka.

„Tak to si neviem predstaviť. Lebo... Uvidíme, či príde tento čas. Alebo kedy príde. Ale zatiaľ ešte neprichádza, keď je o mňa záujem," vysvetlil nám herec, ktorý nám v rozhovore porozprával aj o tom, kam siahajú jeho korene a ako sa prejavujú. Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie.

František Kovár a Maroš Kramár (Zdroj: Ján Zemiar)