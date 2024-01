POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Ivanom Letkom (†89): Rodina nemala silu prehovoriť!

Ivan Letko (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Dnes sa kolegovia a blízki lúčia s obľúbeným slovenským hercom Ivanom Letkom (†89). Posledné zbohom mu prišli dať do bratislavského Krematória už o 8:00 ráno.

Správa o úmrtí legendárneho slovenského herca Ivana Letka, prišla v nedeľu popoludní. Ako prezradila jeho dcéra Hanka, v utorok ho museli previezť do nemonice na Antolskej v Bratislave, kde bojoval na JIS-ke. Všetko to vraj začalo chrípkou, pridali sa teploty a kašeľ. Navždy odišiel v nedeľu o 14:00 popoludní na zlyhanie srdca.

Rodina a blízki sa rozlúčili s Ivanom Letkom (†89). (Zdroj: Maarty von B)

Dnes od 8:00 sa v bratislavskom Krematóriu konala posledná rozlúčka. Okrem rodiny a blízkych sa prišli s dlhoročným kolegom rozlúčiť aj známi herci. Medzi nimi Jana Oľhová, Matej Landl, Ivo Gogál, Vlado Kobielsky či Karin Haydu, ktorá si s ním zahrala aj v markizáckom Búrlivom víne. Práve ona krátko po Letkovom úmrtí prezradila, že si dohadovali stretnutie. To sa, žiaľ, nenaplnilo.

Zľava herci: Karin Haydu, Matej Landl, Ivo Gogál, Jana Oľhová (Zdroj: Ján Zemiar)

„V živote človeka sa dejú veci, na ktoré sa nedá pripraviť. Hoci vieme že prídu, že musia prísť. Zasiahnu bolestne, vyrazia nám dych. Drahý Ivan, dostalo sa mi tej nesmiernej pocty, aby som sa s tebou rozlúčil v mene tvojich najbližších, ktorí na to v tejto ťažkej chvíli nemajú silu,“ prihovoril sa smútiacim hosťom odborník na spoločenskú etiketu Jakub Abrahám.

„Budeš im veľmi, veľmi chýbať. Bude ťažké pozerať sa na prázdnu stoličku, na ktorej si pravidelne, každú nedeľu sedával v Devíne u svojej exmanželky Silvie a po dobrom obede si s veľkou vášňou a obrovským zanietením hrával s vnučkami a dcérou partičku Človeče nehnevaj sa. Budú im chýbať tvoje vtipné bonmoty,“ pokračoval Abrahám.

„Akosi nie sme pripravení na rozlúčku s tebou. Na takú, akú sme si predstavovali,“ prihovoril sa Alfréd Swan. „Naše prekáračky a veselé príhody často spomínam medzi kolegami. Aj to, ako si sedel pri predstavení Činoherného klubu v Devínskej novej vsi za mnou ako divák a upozornil si ma, že by som sa nemal strihať nakrátko, lebo mi už vidno to koliesko bez vlasov. Moja odpoveď znela- Ivan, ja som sa vždy chcel podobať na teba,“ dodal.

Na záver zaznela pieseň Svet krásny býval od Milana Kňažka a obrovský potlesk.

Herec Alfréd Swan (Zdroj: Ján Zemiar)