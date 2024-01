Brzobohatého manželka prehovorila o ADOPCII: Nie je to TABU, ale… Vážny dôvod PROTI!

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová (Zdroj: Instagram DP)

Vyzerá to tak, že medzi Ondřejom a jeho Danielou to klape priam až rozprávkovo. V septembri sa z hudobníka stal opäť ženáč. S Danielou sa vzali v Taliansku, urobili tak v kruhu svojich najbližších. No a mnohí stále špekulujú o tom, či sa s manželov napoko stanú aj rodičia.

Hoci má Daniela 45 rokov, v dnešnej dobe nič nie je úplne nemôžné. A núkajú sa aj iné spôsoby - ako napríklad adopcia. Lenže, vyzerá to tak, že osvojeniu si dieťatka Daniela nie je 100% naklonená. Tmavovláska nedávno moderovala krst knihy Obchodníci s deťmi od Hany Hindrákovej, no a český Blesk.cz uviedol, že počas tohto večera sa Daniela k téme adopcie vyjadrila.

Daniela Písařovicová a Onďrej Brzobohatý (Zdroj: Facebook HG)

„Tabu to pre mňa nie je, ale zároveň si myslím, že to chce strašne veľa odvahy, aby človek tento krok urobil,“ začala Ondřejova manželka, ktorá jedným diychom dodala, že dvojica si takýto vážny krok musí veľmi dobre premyslieť. A aj tak to nemusí byť zárukou "úspechu".

Ona sama totiž počula o situáciách, kedy adopcia nedopadla práve najlepšie. „Musia to mať veľmi dobre premyslené, pretože poznám príbehy ľudí, ktorí adoptovali dieťa, a neboli to úplne šťastné príbehy,“ dodala doteraz bezdetná moderátorka.

(Zdroj: Instagram OB)