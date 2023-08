Havlovej seriálový otec: Nakrúcal ťažko chorý... Chemoterapie odmietol!

Ilja Racek (Zdroj: ČT)

"Nezlob se, kamaráde, vypadáš jako vrchní. Nezlobíš se? Ani trochu? Ale ty se přece jenom zlobíš." Tieto vety vysloví na začiatku známej komédie Vrchní prchni! opilec, ktorý doslova nanúti hlavnému hrdinovi peniaze. Aj na takejto malej ploche epizódnej postavy predviedol český herec Ilja Racek svoje herecké majstrovstvo, ktoré naplno rozvinul predovšetkým na divadelných doskách. Za to, že v televízii a vo filme dostával skôr menšie úlohy, mohli politické okolnosti. Ilja Racek sa nikdy netajil svojim nesúhlasom s komunistickým režimom.

Ilja Racek sa narodil 24. júna 1930 v Prahe. Už v detstve si obľúbil bábkové divadlo. Študoval na pražskom konzervatóriu, z ktorého sa práve v tom čase stala Divadelná fakulta Akadémie múzických umení (DAMU).

Už ako 18-ročný sa objavil vo vojnovom príbehu Martina Friča Návrat domů, v roku 1954 si zahral v snímke Stříbrný vítr – filmovej adaptácii známeho románu Fráňu Šrámka. Zároveň sa začal intenzívne venovať herectvu na divadelnom javisku. V roku 1950 prijal prvý angažmán v olomouckom divadle. Nasledovala vojenská služba, ktorú pre zlý kádrový profil absolvoval u tzv. čiernych barónov v Komárne.

Ilja Racek (Zdroj: NFA)

Od roku 1960 pôsobil Racek v Divadle E. F. Buriana, kde bol aj neoficiálnym dramaturgom súboru. V roku 1966 napokon prešiel do Divadla na Vinohradech, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1990, no i ďalej tu účinkoval ako hosť.

Hoci bol Ilja Racek známy svojim negatívnym postojom ku komunistickému režimu – ako jediný z vinohradského divadla napríklad neskôr, v roku 1977, nepodpísal tzv. antichartu – paradoxne ho vo filme v roku 1961 preslávila úloha Júliusa Fučíka vo filme Reportáž psaná na oprátce (režisérom bol Jaroslav Balík).

Ako jeden z vedcov sa objavil v komédii Václava Vorlíčka Kdo chce zabít Jessii? (1966). Titulnú rolu získal v snímke Hrabě Drakula (Anna Procházková, 1970), kde démonického hrdinu stvárnil bez akýchkoľvek technických pomôcok, iba svojimi výrazovými prostriedkami. K nezabudnuteľným vedľajším postavám Ilju Racka patrí spomínaný opilec v komédii Vrchní prchni! Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, v ktorej falošného hlavného čašníka stvárnil Josef Abrhám.

Ilja Racek a Josef Abrhám (Zdroj: FS Barrandov)

Z posledných filmov, v ktorých Ilja Racek účinkoval, možno spomenúť drámu o Charte 77 s názvom PF77 (Jaroslav Brabec, 2003), či film Jiřího Svobodu Poslední cyklista z roku 2014.

Pravidelne sa objavoval od 60. rokov aj v televíznych seráloch. Zahral si v sérii Hříšní lidé města pražského (1968 – 69), v seriáloch Zlá krev (1986), Dobrodružství kriminalistiky (1989 – 1992), Náhrdelník (1992) či Arabela se vrací (1993). V seriáli Laskavý divák promine (1994) stvárnil Ilja Racek hlavnú postavu a rozprávača – českého básnika Jana Nerudu.

Rovnako hral v seriáloch Koniec veľkých prázdnin (1996), Četnické humoresky (1997 – 2007) či Strážce duší (2003), ďalej v pokračovaní divácky obľúbeného seriálu Sanitka 2, kde hral otca Dagmar Havlovej, a napokon v seriáli Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů (oba z roku 2013). Napokon sa tiež stal tvárou televízneho cyklu Trocha šafránu z televizního archívu, ktorý moderoval.

Ilja Racek (Zdroj: ČT)

Ešte v dôchodku hosťoval Ilja Racek v Divadle ABC, v divadle Rokoko a v Divadle v Řeznické.

V roku 2008 získal ocenenie Thália za celoživotné majstrovské účinkovanie na divadelnej scéne. Pred plným hľadiskom vyhlásil, že sa žiadneho majstrovstva nedopustil. "Skromnosť, pracovitosť a morálna zásadovosť lemovali jeho na udalosti bohatý život aj umeleckú činnosť," uviedla o Iljovi Rackovi Česká televízia.

Populárny divadelný a filmový herec Ilja Racek zomrel 2. augusta 2018 v Prahe. Deväť rokov ho trápila rakovina prostaty. K chorobe však pristupoval tak, akoby žiadnu nemal. Odmietol chemoterapie a zúčastňoval sa nakrúcania.

(Zdroj: česká televize)