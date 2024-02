Hviezda Dunaja o materstve: S týmto som NERÁTALA!

Ráchel Šoltésová v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)

Ráchel Šoltésovú môžete poznať z mnohých televíznych počinov. Naposledy účinkovala v seriáli Dunaj, k vašim službám. Z neho však odišla na materskú dovolenku. Hrala ešte aj v siedmom mesiaci, no bruško jej už museli všelijako skrývať. A v decembri priviedla na svet synčeka Jakubka.

Herečku sme stretli na nedávnej akcii, kde sa nám zverila, ako všetko ohľadne materstva zvláda. „Tak, je to niečo nové pre každú mamu, ale užívam si to kým je malinký a snažíme sa každú chvíľu s ním si užiť, lebo je to vzácnosť a veľmi pekné obdobie,“ vyjadrila sa pre Topky.sk. Ale s týmto absolútne nepočítala!

(Zdroj: Tv Markíza)

„Nerátala som s tým, že aký budem mať pocit, keď dieťa plače, lebo som si hovorila, že jasné, že deti plačú a je to normálne úplne, ale toto bolo niečo, čo ma totálne zaskočilo, že ako sa správa to ženské telo a tá myseľ, že keď to bábätko začne plakať, vlastne to dieťa ženy. A je to veľmi také nepríjemné, keď mu neviem pomôcť lebo neviem čo mu je a pritom nič mu ani nemusí byť a je len nervózny a ja už hľadám milión scenárov, že čo to môže byť. Ale iné ma veľmi milo prekvapilo a všetko je strašne veľmi pekné,“ priznala úprimne.

Ráchel sa, samozrejme, plánuje vrátiť aj k natáčaniu, ale kedy, to je zatiaľ otázne. Nateraz si užíva mamičkovské povinnosti.

(Zdroj: Instagram RS, Tv Markíza)