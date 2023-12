Fanúšikovia sa dočkali: Ďurovčík nezaváhal... VYZNANIE, najúspešnejší muzikál súčasnosti, vyráža na TURNÉ!

BRATISLAVA - Slovenský hit VYZNANIE, známy vďaka fenomenálnej interpretácii Mariky Gombitovej, ako aj ďalšie hity legendárneho Modusu s hudbou Janka Lehotského ožil na scéne v novom HIT MUZIKÁLI v réžii Jána Ďurovčíka. A potom, čo toto predstavenie dobylo Prahu a niekoľkokrát beznádejne vypredalo vstupenky do Bratislavy, prišla skvelá správa. Vyznanie vyráža na turné po celom Slovensku!

Len nedávno sme na Topkách písali o tom, že muzikál Vyznanie dostal aj našich českých susedov. Ďurovčíkov ansábel zožal v Prahe obrovský úspech, hoci takýto ošiaľ neočakával ani samotný režisér. „Mal som obavy, netajil som to. Ale to, ako náš českí diváci prijali... A každý jedeň deň... To je... Niečo, čo som si ani nedokázal predstaviť. Ďakujeme, naozaj ĎAKUJEME," reagoval po troch predstaveniach v Prahe dojatý Ďurovčík.

Ďurovčíkove VYZNANIE vyvolalo šialenstvo: Veľkolepá premiéra... Nadšený bol Lehotský aj Peteraj! (Zdroj: Vlado Anjel)

(Zdroj: Ján Ďurovčík Archív)

O muzikáli Vyznanie toho už naozaj netreba hovorit veľa, keďže je to viac ako rok, odkedy je každá repríza beznádejne vypredaná. Ide o najúspešnejšie hit-predstavenie z dielne Jána Ďurovčíka, ktorý sa už rokmi stal akousi značkou najvyššej umeleckej kavality. Na Vyznaní sa však aktívne podieľal aj legendárny Janko Lehotský. No a aktuálne sa tento fenomén vydáva na MEGA turné do takmer všetkých kútov Slovenska.

Lístky na TURNÉ VYZNANIE si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

Fanúšikovia umenia budú mať možnosť zažiť toto emotívne predstavenie rovno v jedenástich slovenských mestách. Jedinečné Vyznanie sa počas svojho turné zastaví v Martine, Michalovciach, Považskej Bystrici, Poprade, Trenčíne, Trnave, Žiline, Košiciach, Žiari nad Hronom či v Leviciach.

„Nečakal som, že turné, ktoré pripravujeme bude až takéhoto veľkého rozmeru, no ľudia si to vyžiadali. Som nesmierne šťastný a dojatý a verím, že očakávanie fanúšikov naplníme. Vždy, keď pre záujem ľudí pridávame ďalšie a ďalšie predstavenia, cítim obrovskú pokoru a vďačnosť" povedal pre Topky.sk Ďurovčík.

Ak si teda chcete tento jedinečný muzikál vychutnať aj vy, určite nezaváhajte a svoju vstupenku si kúpte už teraz prostredníctvom priloženého linku vyššie. Lístky na fenomenálne Vyznanie totiž vždy miznú rýchlosťou blesku!

(Zdroj: Ján Ďurovčík Archív)

(Zdroj: Ján Ďurovčík Archív)

(Zdroj: Ján Ďurovčík Archív)

Muzikál Vyznanie (Zdroj: Juraj Dobiš)

(Zdroj: Vlado Anjel)