VIDEOROZHOVOR Slováci bodujú vo svete! Ich produkt používajú najlepší hokejisti sveta

Andrej Dula (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Dlhé mesiace strávili vo fabrikách a premýšľali, ako priviesť do dokonalosti produkt, ktorý je vyše 100 rokov bežnou súčasťou výbavy každého hokejistu. Do nápadu vložili všetky svoje úspory a verili, že budú úspešní. Po rokoch sa sen zmenil na skutočnosť. Inovácia oslovila aj známeho hokejistu Zdena Cháru. Ich produkt pre čepeľ hokejky sa dnes predáva v 20 tich krajinách sveta a jeho unikátne vlastnosti potvrdila aj Slovenská akadémia vied. Viac nám v rozhovore pre topky.sk prezradil spolumajiteľ startupu, amatérsky hráč a hlavne fanúšik hokeja Andrej Dula.

O pár dní bude štvorročné výročie, kedy s vašou inováciou hrali prvýkrát na zápase hviezd NHL hokejisti Tyler Bertuzzi vtedy za Detroit a Roman Josi za Nashville. O čo ide?

Títo dvaja hokejisti prvýkrát v zápase hviezd NHL nemali tradičnú pásku na čepeli hokejky, ale Rezztek®. Je to náš produkt, ktorý sme vymysleli na Slovensku. V súčasnosti s ním hrajú hokejisti nielen na olympijských hrách, ale aj v najlepších hokejových ligách sveta a v NHL. Vtedy to bolo naozaj prvýkrát, keď najväčšie hviezdy NHL použili náš produkt v zápase hviezd.

Zdeno Chára vytvoril rekord NHL s rýchlosťou strely 175.1 km/h (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ako vám vôbec napadlo zlepšiť pásku na čepeli hokejky?

Bola to veľmi dlhá cesta. Sám som amatérskym hokejistom. Celý život som sa zaujímal o to, s čím hrám. Hľadal som rôzne vylepšenia. Do rúk sa mi dostali rôzne náhrady pásky na hokejku. Pásku na hokejku používa každý hokejista. Neustále ju musí aplikovať znova a znova, keď sa roztrhá. Pozná to každý hokejista. Používa sa snáď sto rokov, odkedy sa hrá profesionálny hokej. Nikto dnes už nevie, aký bol dôvod, prečo to vzniklo. Kedysi páska chránila drevenú „čepeľ“ od vody, prasknutia. V súčasnosti sa už drevené hokejky nepoužívajú. No páska zostala. A my sme si povedali, že keď za sto rokov tento systém nikto nezlepšil, tak prečo by sme to neskúsili my. Rezztek je výsledkom nášho snaženia. Dnes je to lepšia alternatíva k páske.

V čom je produkt špecifický?

Najprv sme sa museli pozrieť na materiál, ako ho spraviť ľahký a tenký, aby hokejistovi neprekážal na čepeli hokejky. Zároveň sme ho urobili vode odolný a odpudivý, aby neoťažel od vody či ľadu. Rovnako sme chceli vymyslieť niečo, čo by vydržalo, aby nebolo potrebné materiál obmieňať pred každým zápasom. Tradičná páska sa musí neustále meniť a niekedy dokonca aj počas zápasu. Najdôležitejšie je, že hornú vrstvu sme navrhli tak, aby mala vysoký grip. To znamená, že hokejistovi umožňuje lepšie ovládať puk, presnejšie a rýchlejšie vystreliť. Rezztek® pomáha hokejistovi mať presnejšiu, rýchlejšiu a tvrdšiu strelu.

Ako dlho trvalo, kým ste produkt doviedli do dokonalosti, že sa stala unikátna a poznajú ju už po celom svete?

Celý vývoj trval viac ako dva roky. Na začiatku sme identifikovali, ako by materiály mali vyzerať, z čoho by sa mali skladať. Potom sme začali zháňať prototypy a robiť prototypové produkcie. Na začiatku je to veľmi ťažké, lebo musíte jasne zadať, aký výsledok má z toho vyjsť. Či ste to spravili dobre alebo zle, zistíte až po tom, keď to nalepíte niekomu, ako je Zdeno Chára, na hokejku. Vystrelí 100 striel a zistíte, že z materiálu nezostane absolútne nič. Tak znovu sme sa vrátili naspäť a vymysleli to tak, aby materiál vydržal väčšie bomby a k tomu ďalšie vlastnosti.

Hovoríte, že ste tento patent vyvíjali dva roky. Venovali ste sa len zlepšovaniu tohto produktu, či ste okrem toho mali aj svoje zamestnanie?

Je to plnohodnotná práca, ktorá sa nedá robiť po večeroch. Všetky činnosti od výroby, testovania, vymyslenia názvu až po distribúciu je veľmi náročná práca. Aj keď to tak nemusí vyzerať. (Smiech)

Zlom nastal, keď do toho vstúpil Zdeno Chára. V počiatočnej fáze do projektu aj investoval. Presviedčali ste ho dlho, aby vás podporil?

Nie. Bola to náhoda. Jeden z mojich kamarátov s ním bol v lete na tréningu v Trenčíne. Zdeno sa zaujímal, čo mal môj kamarát na hokejke. Mal jeden z tých prvých prototypov. Tak si to vyskúšal aj on. Zaujalo ho to. Následne sme sa s ním začali rozprávať, či by nebol tvárou celého produktu. Zdeno sa začal zaujímať nielen o produkt, ale aj o biznis. Tak sa stal spoluinvestorom a dodnes je vo firme aktívnym spolumajiteľom.

Ospravedlňujem sa dopredu za indiskrétnu otázku. Stálo to na začiatku veľa peňazí?

Keď vyvíjate fyzický produkt, ktorý treba zadať do fabriky na výrobu prvého kilometra materiálu, stojí to peniaze. Musíte zaplatiť za materiál, prácu, logistiku. Veľa fabrík sme navštívili a stáli sme pri výrobe. Na začiatku je to veľmi ťažko financovateľné bez externých zdrojov. Spolu s mojím spoluzakladateľom Ondrejom Chovancom sme na začiatku použili svoje úspory, kým sme sa dostali do prototypového štádia. Na to, aby sme vedeli urobiť masovú produkciu a dostať produkt do sveta, museli sme hľadať investorov. Nebolo možné financovať projekt len z našich úspor.

Povedali ste, že ste použili peniaze z úspor. Čo vám na to povedali manželky?

Moja manželka je už na mňa zvyknutá. Za posledných 15 rokov toto nie je môj prvý projekt. Na jednej strane sa už naučila dôverovať, že keď sa do niečoho pustím, má to šancu na úspech. Na druhej strane robím to, čo ma baví. Asi by som nebol spokojný v klasickej korporátnej práci. Baví ma skôr kreatívna práca. Prinášať nové produkty a ideálne s celosvetovým rozmerom.

Koľko hokejistov po celom svete používa vašu pásku? V ktorej krajine je najväčší záujem o pásky?

Je to ťažká otázka. Ale asi 30 hráčov v NHL, okolo 150 profesionálnych hokejistov po celom svete v najvyšších ligách sveta hrá s Rezztekom. A už druhý rok predávame náš produkt v 20 krajinách sveta. Nedávno sme sa dostali cez hranicu 100 tisíc predaných kusov. Takže sú to tisíce hokejistov po celom svete.

V ktorej z tých 20 krajín je najväčší záujem o slovenský vynález?

Jednoznačne v USA a v Kanade. Celá Severná Amerika tvorí dve tretiny predaja hokejových produktov. V Európe sú to štandardné hokejové krajiny ako Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko, Nemecko a samozrejme Slovensko.

Čítala som, že vďaka vášmu produktu na hokejke sa lepšie strieľajú góly. Je to pravda?

Jednoznačne. Dokonca sa nám to podarilo aj vedecky potvrdiť s pomocou Slovenskej akadémie vied, ktorá merala strelu hokejistu s tradičnou hokejovou páskou a potom s Rezztekom. Merania zistili, že strela bola presnejšia a silnejšia. Čísla máme podložené vedeckým výskumom SAV, ktorý bol celosvetovo publikovaný v magazíne Bio Medical Research. Ide o americký magazín a výsledok bol prezentovaný aj na športových konferenciách a overený v jednom z najväčších laboratórií, ktoré vyvíja nové hokejové produkty v Montreale. Nehovoríme to len my, ale opierame sa o vedecký výskum, ktorý nám pomohla otestovať SAV.

Trošku odľahčím. To znamená, že útočník nemusí byť tak talentovaný, stačí mať len váš produkt na čepeli hokejky?

(Smiech). Útočník musí byť šikovný. Hokejista musí mať schopnosti a kvalitné aj ostatné veci výstroja. No čepeľ hokejky je najdôležitejšia, keďže puk sa ničoho iného nedotýka. Čepeľou hokejky nahráva, strieľa, mieša puk.

Je tento slovenský vynález určený len pre profesionálnych hráčov alebo aj pre mladých začínajúcich hokejistov?

Je to absolútne pre všetkých hráčov, ktorý chcú byť lepší hokejisti.