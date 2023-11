Múčny ATENTÁT na speváka na Českom slávikovi: Ozval sa ÚTOČNÍK... Kvôli tomuto som to urobil!

(Zdroj: Profimedia/Instagram)

České média cez víkend zaplnili články o škandále, ktorý sa stal na Českom slávikovi. V momente, kedy po červenom koberci prichádzal Jan Bendig, pribehol neznámy muž a posypal ho múkou. Hovorilo sa dokonca, že pri tom kričal slovo "cigáň", a tak si mnohí mysleli, že mal útok rasistický podtón.

Samotný Bendig v sobotu priznal, že ho incident zlomil a veľmi ťažko ho znášal. „Mrzí ma to. Naozaj veľmi. To, že celý život musím stále určitých ľudí presviedčať, nech ma nehádžu do jedného vreca a nepozerajú na ňa cez prsty, je niekedy fakt psychicky unavujúce,“ opísal svoje pocity spevák. Napriek tomu sa našli takí, ktorí ho obviňovali z toho, že bol útok zinscenovaný.

(Zdroj: Profimedia)

„Keď sa z obete môžete stať u niektorých ľudí vinníkom!“ vyjadril sa opäť Bendig. „Zase musím niektorých presviedčať, že naozaj nemám potrebu po sebe hádzať múku aby som bol "slávny" a písalo sa o mne,“ pokračoval Bendig a zverejnil nahrávku. Muž, ktorý naňho zaútočil, sa totiž ozval. Nahral video, v ktorom dáva veci na pravú mieru.

(Zdroj: Profimedia)

Za útokom vraj nebol rasizmus. „Týmto by som sa ešte raz rád ospravedlnil Janovi Bendigovi. Šlo o to narušiť akciu a bol si prvý na rane, bohužiaľ. Nič osobného. V každom prípade Bendiga osobne nepoznám, raz som ho obsuhoval u seba v klube. To, čo niekto hovorí, ako ho poznám, to je kravina. Nepoznám ho osobne. To zdôrazňujem,“ vyjadril sa útočník.

Žiadne rasistické poznámky vraj nevykrikoval a jeho úmyslom bolo len narušiť bezpečnosť akcie. Prezradil tiež, že po tom, čo sa dozvedel, že po ňom idú policajti z jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu, sám sa vraj v nedeľu večer bol nahlásiť.