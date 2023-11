NECHUTNÝ ÚTOK na českého speváka: Jan sa vyjadril… ZLOMILO ma to!

(Zdroj: Profimedia)

Slávnostný galavečer Český slávik odštartoval nečakaným škandálom. Na speváka Jána Bendiga totiž pri príchode do Fórumu Karlín zaútočil neznámy muž. Priamo na červenom koberci k nemu pribehol, posypal ho múkou a počastoval ho rasistickými nadávkami. Pokrikoval po ňom "cigáň" a hneď po útoku utiekol.

Speváka na slávnostné podujatie sprevádzal jeho dlhoročný partner Lukáš Rejmon, no ani on nestihol na počínanie neznámeho útočníka zareagovať. V tom čase zhodou okolností nebola na mieste ani žiadna ochranka. „Honza je úplne v háji. Čo keby to bola kyselina? Ja sa tu klepem v šatni a ochranka žiadna,“ povedal Rejmon českému eXtra.cz.

No a aktuálne sa k celej situácii vyjadril aj samotný Jan. „Na tento večer som sa neskutočne tešil. Že vynesiem na červený koberec originálny outfit... A že si ho hlavne užijem po celoročnej koncertnej a hudobnej makačke. Ale stalo sa, čo sa, bohužiaľ, stalo" začal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Instagram. „Stále nenachádzam tie správne slová, čo k tomu povedať. Mrzí ma to. Naozaj veľmi. To, že celý život musím stále určitých ľudí presviedčať, nech ma nehádžu do jedného vreca a nepozerajú na mňa cez prsty, je niekedy fakt psychicky unavujúce," opísal svoje pocity spevák.

„Nebudem klamať. Chvíľu po tom incidente ma to totálne zlomilo a nevedel som, čo si mám myslieť a čo robím zle. Stále sa pýtam: Prečo? Snažím sa makať, chcem byť vždy na každého slušný a byť inšpiráciou pre ostatných. A potom sa objaví niekto ako "tento"... Ani neviem, ako ho nazvať... A zasa mi ukáže, že sa proste vždy nájde niekto, kto vám to skazí a zasiahne vás pri srdci," vyznal sa Jan.

Dotyčnému mužovi venoval jasné vyjadrenie. „Nebudem mu nadávať. Aj keď ma to naozaj mrzí a štve. Nie je to totiž môj štýl, a to aj vďaka krásnej výchove mojich milujúcich rodičov," napísal na úvod Bendig, ktorého odkaz pre "útočníka" si môžete prečítať v príspevku nižšie.