Spevák zo SuperStar chcel spáchať SAMOVRAŽDU: Už stál pred oknom… TOTO mu v tom zabránilo!

PRAHA - Do povedomia verejnosti sa dostal, keď mal len 15 rokov... Zažiaril v markizáckej šou SuperStar a odvtedy je aktívny na hudobnej scéne. No napriek tomu, že Jan Bendig (29) svojou tvorbou žne úspechy, ocitol sa na úplnom dne. Depresie ho doviedli až k myšlienkam na samovraždu. Už stál pred otvoreným oknom... V skoku mu zabránilo toto!

Žije si svoj detský sen! V 15-tich rokoch sa Janovi Bendigovi podarilo zažiariť v markizáckej šou SuperStar a odvtedy sa živí hudbou. A má poriadne veľkú základňu fanúšikov nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Aktuálne spevák vydal s Markétou Konvičkovou novú pieseň s názvom Nebe, peklo, ráj...

A hoci by sa mohlo zdať, že jeho život je nebom na zemi, samotný umelec netají, že si prešiel aj úplným peklom. Pred rokmi totiž upadol do hlbokých depresií, ktoré ho doviedli až k tým najčernejším myšlienkam. Mal pocit, že život viac nedáva zmysel a zo svojích problémov nevidel východisko. Rozhodol sa preto spáchať samovraždu.

„Tak ja som bol v takej neistote a zažíval som panické ataky, depresie a myslel som si, že nie je cesty von,“ priznal pre Topky.sk Bendig. Už stál pred otvoreným oknom a chcel svoje trápenie ukončiť. Vtedy sa však stalo niečo, čo ho presvedčilo o tom, že život má zmysel a všetky problémy sa mu podarí vyriešiť.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

„Ale v tej dobe, keď ja som býval na 3. poschodí a stál som pred tým oknom, že to urobím, tak som zistil, že tam mám Lukáša (partner, pozn. red.), ktorý ma drží. Zistil som, že tam mám mamku s tatkom a normálne, akoby stáli za mnou a povedali mi, nerob to, nerob to... A neskočil som,“ prekvapil svojimi slovami spevák.

Dnes si na to obdobie spomína už s úsmevom na perách, no zároveň s rešpektom. „A som rád, že som tu a že už sa to nikdy nestane. To viem na 100%, pretože už s tým viem bojovať a viem, čo očakávať od tých dní, ktoré sú také temnejšie,“ dodal Bendig. Viac sa dozviete z rozhovoru vyššie!