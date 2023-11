Náročné chvíle Malachovskej: KONEČNE rozvedená a... Útek do zahraničia!

Kristína Malachovská (Zdroj: Ján Zemiar)

V júli 2019 sa dcéra moderátorky Ivety Malachovskej a operného speváka Martina Malachovského vydala za športovca Adama Kociana. Po troch rokoch sa však na verejnosť dostala informácia, že dvojici manželstvo skrachovalo. Náročné obdobia, ktorými spoločne prechádzali, nezvládli, a tak sa rozhodli pre rozvod.

To však nebolo také jednoduché a po súdoch sa ťahali skoro rok. „No my sme stále oficiálne nerozvedení a samozrejme už vyše roka bývame oddelene alebo sme proste každý sám, ale tým, že na Slovensku, alebo teda v Bratislave trvá extrémne dlho, kým sa dvojica vie rozviesť, akože z hľadiska toho nejakého byrokratického a podobne, tak vlastne my máme aktuálne podanú žiadosť na súde. Čakáme na súdne pojednávanie, aby sme sa rozviedli, ale ešte oficiálne to sprocesované nebolo, takže čakám a verím tomu, že sa to podarí čím skôr pre všetky zúčastnené strany, nech to máme za sebou,“ povedala Kristína v auguste pre Topky.sk.

(Zdroj: Jan Zemiar)

No a najnovšie oznámila, že sa po náročných chvíľach dňa D konečne dočkala. „Nebudem klamať, posledné týždne a mesiace boli dosť náročné... plné zmien. V prvom rade som sa teda oficiálne rozviedla. Nebudem to tu nijako rozoberať, len napíšem, že sme sa veľmi ľudsky dohodli. Kapitola manželstva je pre nás oboch uzavretá a ja som vďačná za všetko, čo mi do života priniesla,” priznala na Instagrame.

A to nie je všetko, čo sa stalo v jej živote. Kristína dala výpoveď vo svojej práci, aby mohla pracovať na svojich projektoch a dokonca sa rozhodla odcestovať aj do zahraničia. „V treťom rade som sa rozhodla odísť na mesiac na Bali. Zresetovať hlavu, počúvať svoje telo a prihliadať na to, čo chcem a kam smerujem. Pre niekoho možno drastické, pre mňa nevyhnutné. Čoskoro odídem a priznám sa, že mám zmiešané pocity,” zverila sa.

Aktuálne ju na sociálnej sieti môžeme vídať po boku nového priateľa, ktorý je jej oporou. Novú známosť našla ešte počas rozvodového konania a spoznali sa v práci, kde si padli do oka.