Radikálny krok Kolárovského: Po kauze s DROGAMI… KONČÍ!

Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch slovenským šoubiznisom rezonovala kauza okolo speváka a herca Matúša Kolárovského, ktorý priznal, že v minulosti mal problémy so závislosťou. Prezradil, že okrem drog mu problém robili aj lieky či alkohol. No a po otvorenej spovedi sa rozhodol pre radikálny krok...

Lavínu spustilo video, ktoré pred pár dňami zverejnil na sociálnej sieti Instagram. „Je to pravda. Drogy boli dlhú dobu súčasť môjho života... Beriem to tak, že nie celého života, ale odkedy som začal robiť hudbu. Vysvetlenie na to úplne nemám,“ priznal otvorene Kolárovský. „Dôvod môže byť to, že som bol mladý a nakrúcal som veľa projektov aj do telky a do toho tretia pesnička, ktorá mi v živote vyšla, mala 17 miliónov zhliadnutí,“ priblížil Matúš.

Matúš Kolárovský na premiére filmu Avatar: Cesta vody (Zdroj: Ján Zemiar)

S takou obrovskou pozornosťou vraj nerátal a nevedel s ňou narábať. „U mňa to zašlo do momentu, kedy som sa stal závislý na liekoch a možno aj na iných omamných látkach. Mrzí ma, že ma tak mnoho ľudí videlo, lebo nevedeli, čo sa deje. Nevedela to moja mama, nevedel to nikto, teda okrem mňa. Na istú dobu to skončilo, keď som to s tými liekmi prehnal,“ opísal spevák, ktorý dokonca priznal, že si chcel dokonca aj siahnuť na život.

Od momentu, kedy zverejnil svoju prvú spoveď o problémoch, ktoré v minulosti zažíval, sa to na neho začalo sypať. A tak sa rozhodol pre radikálny krok. A síce, že na čas končí so sociálnymi sieťami, ktoré už pred pár dňami označil ako "toxické miesto". To, že sa na isté obdobie stiahne, opäť oznámil na svojom profile.

„Verím tomu, že pochopíte, že pre udalosti v uplynulých dňoch si vezmem nejaký čas pre seba. A to pre mňa znamená aj odstup od sociálnych sietí a všetkého s tým spoločným,” vyjadril sa umelec, ktorý práve chystá nový album. A keďže nechce, aby všetko úsilie "padlo do koša", informácie o projekte si fanúšikovia budú môcť nájsť na stránke jeho produkčného tímu.

(Zdroj: Instagram M.K.)