Najbizarnejšie darčeky Kolárovského: NECHÁPAL, že dostal TOTO!

Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj bizarné darčeky sú súčasťou Vianoc. Tí najbližší vedia presne po čom nám srdce piští. No občas svojim výberom dokážu poriadne prekvapiť. Zaskočený z darov ostal aj spevák Matúš Kolárovský.

„Keď som mal ešte dredy, tak som od našich dostal hrebeň a som nechápal, že načo. A potom na ďalší rok, keď som ich ešte stále mal, tak som dostal takú masážnu pomôcku na hlavu a znova som nechápal načo, lebo mne sa to nedalo prestrčiť cez tie dredy. A od brata nožnice. Čiže to sú také darčeky, pri ktorých sa vždy pýtam, prečo práve ja som to dostal,” prezradil v rozhovore pre Topky.sk.

Matúš Kolárovský na premiére filmu Avatar: Cesta vody (Zdroj: Ján Zemiar)

Z toho, že si z neho rodina takto vystrelila, si nič nerobí. „Ale my nie sme urážlivá rodina a hlavne je to z lásky a najviac je to, keď sme všetci spolu,” dodal.