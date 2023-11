Diváci Markízy zúria: Vytočení kvôli Big Brother... TOTO je proti ľudskej dôstojnosti!

Big Brother (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Začiatkom týždňa na obrazovkách televízie Markíza a takisto aj platforme Voyo odštartovala svetoznáma šou Big Brother. Pokus o jej vysielanie tu už raz pred rokmi bol, no vtedy sa veľmi neujala. Teraz to ale vyzerá tak, že všetko bude inak. Tvorcovia dali dokopy mix 16-tich absolútne rozdielnych osobností, no a už po prvých epizódach je jasné, že sa bude na čo dívať.

A to, že sa bude na čo dívať, myslíme doslova. Oku "veľkého brata" totiž neunikne absolútne nič, keďže šestnásť spolubývajúcich sleduje 58 kamier, a to 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Nárok na súkromie nemajú absolútne nikde, o čom sme sa mohli presvedčiť už počas prvých epizód, kde sme videli aj zábery zo sprchy.

Snáď jediné miesto, kde sa súťažiaci môžu cítiť ako tak "v bezpečí" je toaleta. Predsa len, zrejme nikto z divákov by sa nechcel pozerať na to, ako účinkujúci produkujú svoje potreby, čo si uvedomujú aj v televízii. I napriek tomu ale v druhej epizóde šliapli poriadne vedľa, voči čomu sa ohradili aj fanúšikovia.

(Zdroj: TV Markíza)

Do vysielania totiž zaradili záber na to, ako si jeden zo spolubývajúcich potreboval uľaviť a "vypustiť plyn". Po príchode do domu ešte niektorí účastníci žúrovali až do neskorých nočných hodín. Medzi nimi bol aj 27-ročný Stanislav. V jeden moment počas družnej debaty so svojmi kolegami pocítil, že si potrebuje... No veď, chápete.

Aby ostatných súťažiacich neobťažoval zvukovým efektom a následným puchom, odišiel von na terasu, kde vykonal to, čo bolo potrebné. A televízia celý tento moment zverejnila vo vysielaní, či divákov mimoriadne pobúrilo. „Ako naozaj, toto dať do dielu, ako si niekto išiel pr*núť von, to je naozaj cez čiaru. Nikto to nepotreboval počuť ani vidieť a ani vedieť," hromží v diskusii na sociálnej sieti Júlia.

(Zdroj: Voyo)

„Ste vy normálni? Že zverejníte niekoho ako sexuje, dobre. Sú si vedomí kamier a pod paplónom, to sme si nejak zvykli. Ale doslova každý pr*? To už nechcete rovno púšťať aj to, ako kakajú a cikajú?" pýta sa ďalší divák. „Toto zverejniť a ešte aj so zvukom... To je absolútne proti ľudskej dôstojnosti. Chudák ten Stanislav, keď to uvidí" napísala zasa Daniela. A čo vy, aký je váš názor? Taktiež si myslíte, že tento moment z druhej epizódy vo vysielaní nemal čo hľadať?

(Zdroj: Voyo)