TOTÁLNE vyjavená Mirgová: Môže za to Tina… TOTO od nej vôbec nečakala!

Obe menované speváčky majú na konte veľké množstvo hitov, medzi ktorými sa nachádzajú aj vydarené duetá. A jeden skvelý vyšiel aj dnes. Nesie názov "Ségra" a Dominika si ho strihla spoločne s Tinou. Paradoxom je, že talentovaná brunetka už ani nedúfala, že by to mohlo vyjsť. Tina bola totiž mimoriadne pracovne vyťažená.

Dominika sa teda napokon nastavila tak, že pieseň nahrá ako sólovú záležitosť. Avšak, jej pracovný tím na ňu ušil poriadnu búdu. „30. 5. bol ten deň, kedy som prišla do štúdia vypočuť si demá, ktoré sme zatiaľ vytvorili. Pri tejto skladbe mi v hlave stále behali myšlienky, aká je škoda, že to Tina nestíha dať, pretože bola prvá a jediná, ktorú som do Ségry oslovila. A ona mala v tej chvíli najviac vyťažené obdobie, tak som sa zmierila s predstavou, že to bude proste sólo track,” napísala na sociálnej sieti Instagram Dominika.

Tento popis pridala k videu, ktoré zachytáva moment, kedy počúva pieseň Ségra, kde z ničoho nič začal rezonovať hlas Tiny. „Keď ma začali chlapci natáčať, myslela som si, že točíme tiktok, alebo video do dokumentu. Zrazu sa objavil iný ženský hlas a nastala chvíľa, kedy som nevedela, či je toto skutočné. Bola to Tina,” uviedla Dominika, ktorá bola pár sekúnd v šoku a keď spracovala, čo sa deje, nastúpilo obrovské dojatie.

Zo zverejneného príspevku a autentických záberov majú zimomriavky nielen fanúšikovia, ale aj umelci z hudobnej brandže. No a napriek tomu, že toto video vzniklo pred niekoľkými mesiacmi, doteraz dojíma aj samotnú Dominiku. „Bola som dojatá! Od začiatku som chcela v tejto skladbe Tinu a keď som to najmenej čakala, bola mi bola pustená verzia už s jej nahratou accapelou. Krásny moment, chvalabohu, zaznamenaný na videu. Milujem ten okamih,” povedala pre Topky.sk šťastná speváčka, keď sme ju oslovili s otázkou, ako sa v daný moment cítila.

A, samozrejme, vo svojom vyjadrení nevynechala ani slová vďaky na adresu svojej kolegyne Tiny, ktorá pieseň nahrala aj napriek tomu, že nemala veľa času nazvyš. „Vážim si jej čas a ju ako osobu! Je to pre mňa pani speváčka a veľmi sa teším, že podporila svojou ženskosťou a láskou môj nový album Wonder Woman,” dodala Dominika.

No a prečo video z emotívneho momentu zverejnila až dnes, hoci vzniklo už dávnejšie? Dôvodom je to, že skladba "Ségra" vychádza práve dnes. Vypočuť si ju môžete vo videu nižšie!