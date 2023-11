Timo z Farmy šokoval: Pletkám so Sárou sa bránil a teraz... Dúfa, že im to VYJDE!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - V tohtoročnej sérii Farmy vznikli romániky medzi viacerými súťažiacimi. Pomerne blízko k sebe mali aj Timo so Sárou, ktorí šou opustili počas jedného týždňa. Bolo vidno, že dvojica má k sebe blízko, no zdalo sa, že väčšie sympatie prejavuje Sára, keďže sa niekoľkokrát pokúsila o to, aby medzi nimi k niečomu došlo. Timo sa však bránil a nepovolil...

Sympatický umelec Sáre niekoľkokrát prízvukoval, že ešte stále niečo pociťuje k svojej expartnerke, ktorej sa dokonca rozhodol venovať hudobný album. I keď sa Sára snažila aspoň o bozk, Timo nepovolil dokonca ani v prípade, keď bol opitý. Medzi dvojicou teda k ničomu nedošlo, spoločne sa iba zopárkrát "mojkali".

Aktuálne bol ale vypadnutý súťažiaci hosťom Farmy X-tra. No a zdá sa, že karta sa obrátila a vzťahu so Sárou sa už viac nebráni. „Nechcel som mať nič na Farme. Nie je to štýl, ktorým by som sa chcel prezentovať. Takto sa zviditeľniť, že sa s niekým vyspíš na Farme, to si nechaj na doma, vieš,” vysvetľoval jeden z dôvodov, prečo sa všetkému bránil.

„Stále som mal v hlave tú bývalú a idem jej venovať album. Išiel som s tým na Farmu, že jej ho chcem venovať. A už to začínam brať z toho hľadiska, že ten album bude niečo, čím uzatvorím túto kapitolu a chcem sa otvoriť novým možnostiam. Nebyť iba zaseknutý v minulosti a posunúť sa ďalej,” pokračoval, čím jasne naznačil, že začína byť pripravený na nový vzťah.

Keď sa ho moderátor spýtal, či bude "novou možnosťou" práve Sára, svojou odpoveďou dal jasne najavo, že s ňou niečo naozaj plánuje. „Je to možné. Tak dúfajme, že to vyjde, no,” uzavrel túto tému Timo.

