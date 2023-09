ŠOKUJÚCE zblíženie Podzámskej a herca obvineného zo zabitia (31): FOTO Intímnosti v posteli!

Elena Podzámska (Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Nová láska? Herečka Elena Podzámska (51) pred pár dňami na sociálnej sieti šokovala intímnou fotografiou s výrazne mladším mužom. So svojimi fanúšikmi sa podelila o horúci záber s divadelným hercom Martinom Durkáčom, ktorý je obvinený zo zabitia svojho priateľa.

Po boku Eleny Podzámskej sa už dlhší čas neobjavoval žiadny muž. Šťastie v láske herečka nenašla, no ale vyzerá to tak, že dnes je už všetko inak. Na sociálnej sieti Facebook sa so svojimi priateľmi podelila o naozaj horúci záber s novým chlapom!

Na fotografii je spolu s ňou príležitostný herec Martin Durkáč. Ten je obvinený zo zabitia svojho priateľa Michala Godára (†29), s ktorým minulý rok tvoril pár. V januári tohto roku bolo voči nemu vznesené obvinenie. Vinu však stále odmieta.

(Zdroj: Facebook E.P.)

Aj keď si na snímke vymieňajú bozk, herečka vzťah ešte na rovinu nepriznala. „Sme len blízki priatelia. Nie je potrebné za tým hľadať nič viac,“ prezradila Podzámska pre cas.sk. Zdržanlivý bol aj samotný Martin. „Nerád by som prezrádzal viac... Som spokojný,“ zhodnotil.

(Zdroj: Facebook M.D.)