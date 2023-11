Nečakaný ZVRAT na Farme: Po ALKO excese končí súťažiaca... Vracia sa najväčší TAKTIK!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Nedávno na Farme prebiehala halloweenska noc, počas ktorej došlo k poriadnemu problému. A to nehovoríme o tom, že väčšina súťažiacich skončila totálne pod parou. Alkohol mimoriadne zaúradoval a prišlo k nepríjemnému zraneniu. No a teraz...

Väčšina súťažiacich mala počas párty svoju hladinku, no Sáre sa to poriadne vypomstilo. Keď išla sama pomerne podgurážená uložiť do postele opitého Tima, nedokázala zísť z chatky – nešťastne spadla a zranila sa. Zdravotníkom sa sťažovala na veľkú bolesť hlavy, kde mala aj hrču a trápila ju i ruka, ktorou nemohla poriadne hýbať. Blondínke napokon navrhli prevoz do nemocnice a z Farmy ju odviezli.

Na Farmu sa nevrátila ani na druhý deň, keďže musela absolvovať sériu ďalších vyšetrení. A napokon vyšlo najavo, že na statok sa nevráti už vôbec, keďže jej lekári odporučili, aby s rukou po dobu dvoch týždňov nehýbala. Ju to vraj ale vôbec nemrzí, už počas spomínanej párty a následnom páde chcela zo súťaže odísť s argumentom, že to tam všetko "može je*ať"...

Nuž a keďže to tak osud zariadil, Sáru nahradil posledný vypadnutý farmár – na statok sa opäť vracia Denis. Z jeho opätovného príchodu mala väčšina jeho kolegov radosť, niektorí sa ale nepotešili ani trochu. Je totiž zrejmé, že Denis bude znova robiť všetko preto, aby ochránil Azru a Luciu, ktoré sú pre mnohých tŕňom v oku. To, aby ich udržal v hre, bolo v podstate aj dôvodom, prečo vypadol. Viac už ale uvidíte v našom videu vyššie!

