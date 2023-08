Fešák z markizáckej šou sa nezdá: FUJ, tak toto je NECHUTNÁ ÚCHYLKA!

Petr Havránek (Zdroj: Instagram PH)

Petr Havránek alias Pítr sa objavil v šou Love Island, kde si reálne aj našiel priateľku. A potom bojoval v Survivore. „Tieto dve šou sú takmer neporovnateľné. Hľadať si lásku na ostrove, kde má človek absolútny komfort, alebo bojovať o prežitie na ostrove, kde človek komfort vôbec nemá a nemá ani jedlo, to sa nedá veľmi porovnávať,” povedal pre Expres.cz.

„Tie skúsenosti boli obe dve úplne skvelé, rád by som to zažil znova, je to špeciálny zážitok,” dodal. Ale, samozrejme, s tým, že do Love Islandu by teraz z pochopiteľných príčin nešiel.

(Zdroj: Tv Markíza)

Po televíznom účinkovaní sa nedávno Pítr rozhodol zmeniť imidž a nechal sa ostrihať. Vyzerá ako naozaj sladký chlapec, ale... Redaktorka českého portálu ho konfrontovala s informáciami o jeho úchylke.

Vraj sa rád pozerá na videá s vytláčaním pupákov a sleduje, ako ľuďom lezú červy z kože alebo im lekári vyťahujú rôzne larvy z tela. „Áno, nerád to priznávam, ale je to tak. Ja neviem, mám proste takú úchylku na to. Neviem, prečo sa na to pozerám. Nepozerám sa na to často, ale proste občas mi to tam začne skákať, tak sa na tom zaseknem a pozerám,” priznal fešák. Nuž, mnohí by pri takýchto záberoch s odporom video vypli alebo preskočili čo najskôr na nejaké iné... Do ktorého tábora patríte vy?

Gabriela Gašparová a Petr Havránek (Zdroj: Ján Zemiar)