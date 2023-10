UNIKÁTNE vystúpenie v Talente: Ani za 30 rokov toto Slávik EŠTE NEVIDEL!

Jaro Slávik bol z umenia Drewa Colbyho unesený. (Zdroj: Tv Joj)

Drew Colby prišiel z Anglicka, aby aj Slovákom a Čechom ukázal svoje umenie. Venuje sa mu už od 5 rokov a dokonca ho učí aj slávnych hercov. „Mám pocit, že žijem svoj sen a je to stále lepšie a lepšie, vystupujem po celom svete,” povedal tento sympatický muž.

Jeho vystúpenie zaujalo celé hľadisko a mnohí hneď zahodili za hlavu fakt, že nejde o umelca z našich dvoch krajín. „Pre mňa to bolo jedno z najkrajších čísiel, ktoré som kedy v živote videl,” vyhlásil hosťujúci porotca Vojtěch Dyk.

(Zdroj: Tv Joj)

V úžase zostal aj Jaro Slávik, ktorý už videl všeličo, ale... „Napriek tomu, že sú to tri desaťročia, čo sa tým zapodievam, je to prvýkrát, čo som videl, ako niekto dokázal redukovať tú esenciu zázraku pohyblivých obrázkov na to najpodstatnejšie... Bolo to nádherné, som veľmi vďačný, že som to mohol vidieť,” povedal s nadšením.

Čo Drew predviedol, uvidíte už dnes večer na Jojke. Verte, že sa to oplatí!