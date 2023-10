Šokujúca smrť Patrície Janečkovej (†25): Pred 8 mesiacmi hlásila, že je VYLIEČENÁ...

Patrícia Janečková prehrala svoj boj s rakovinou (Zdroj: Instagram P.J./Profimedia)

Víťazka markizáckej šou Talentmania na začiatku roka 2022 oznámila svojim fanúšikom krutú správu. Lekári jej totiž diagnostikovali rakovinu prsníka. Pre Patríciu Janečkovú vtedy začal náročný boj. Podstúpila chemoterapie, ožarovanie a tiež aj mastektómiu.

„Presne pred rokom mi diagnostikovali rakovinu. Ten deň si pamätám tak jasne, akoby to bolo včera. Bol krásny slnečný deň a ja som išla po výsledky. Išla som do nemocnice s úsmevom na tvári, pretože som na chvíľu nemyslela na nič zlé. Ale po niekoľkých minútach v ordinácii lekára sa môj život obrátil hore nohami. Je to neopísateľný pocit,” vyjadrila sa v minulosti.

(Zdroj: Instagram PJ)

Vo februári tohto roku na sociálnej sieti Instagram hlásila pozitívne správy. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste "zbavila" nádoru,“ informovala svojich sledujúcich.

Všetko vyzeralo byť v úplnom poriadku a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa Patríciin stav mal zhoršiť. Ešte v júli sa vydala za svojho partnera Vlastimila Burdu. Dnes ráno však Slovensko a Česko zasiahla veľmi smutná správa o jej náhlej smrti. Slovenská speváčka zomrela v nedeľu 1. októbra. Smutnú správu potvrdila jej manažérka Jana Švábová pre ČTK. Česť jej pamiatke.

Patrícia Janečková (Zdroj: Instagram)