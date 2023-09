Český herec je už 4 týždne NEZVESTNÝ: Nádej je nízka.. Kolega sa bojí NAJHORŠIEHO!

Zbyšek Pantůček je nezvestný už 4 týždne. (Zdroj: divadlo DJKT)

Dnes by Zbyšek Pantůček oslavoval so svojimi blízkymi 56. narodeniny. Už 4 týždne je však nezvestný. A do dnešného dňa o ňom nikto nič nevie. Jeho priatelia preto začínajú mať opodstatnené obavy. Nádej, že ho nájdu živého a zdravého, totiž každým dňom klesá.

„Snáď sa kvôli strate všetkých príležitosti nerozhodol ísť tou najhoršou cestou, mieto toho, aby nastúpil na liečenie. Nikto by nezabudol na to, že bol geniálny, takže druhú aj tretiu šancu by pokojne dostal a vrátil by sa späť. Tak ako mnoho ďalších kolegov,“ vyjadril sa pre eXtra.cz jeho dabingový kolega Bohdan Tůma.

Ten naznačil, že Pantůček doplatil na užívanie alkoholu a antidepresív, kvôli ktorým sa jeho stav zhoršoval natoľko, že postupne prišiel o všetky pracovné príležtiosti. „Rád by som pomohol, ale vôbec neviem ako. Premietam si, čo sa mohlo stať. Čím viac a dlhšie sa tým človek trýpi, tým je ten zázrak stále menej a menej pravdepodobný a percentá sa stále znižujú,“ vyslovil úprimne Tůma.

Kolega Bohdan Tůma stráca nádej. (Zdroj: Profimedia)

„Veľmi ma to mrzí, ale tak to vnímam. Nádej tam stále síce je, ale zmenšuje sa. Je veľmi nízka. Som veriaci, ale aj tak voči tomu som bohužiaľ skôr skeptický. Obávam sa, že to nedopadne dobre,“ myslí si Pantůčkov dabingový kolega. „Pokial naozaj nie je v nejakej kritickej situácii niekde lapení sektou, tak v dnešnej dobe sa človek len tak nestratí. Nie sme v Taliansku, aby sa ľudia zalievali do betónu a dávali do mostných pilierov. Zbyšek navyše nikomu neublížil,“ dodal.

Herec sa mal deň pred svojim zmiznutím ozvať synovi s tým, že ide do nemeckého Berlína natáčať reklamu. Odvtedy má však vypnutý telefón a nikomu sa neozval.

(Zdroj: Polícia ČR)