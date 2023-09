Vanessa Šarköziová začína CHUDNÚŤ: Ukázala krivky… FOTO pribrala 12 kíl!

(Zdroj: Instagram V.Š.)

BRATISLAVA - Vanessa Šarköziová je mladá žena, za ktorou by sa otočil každý muž. Mladá umelkyňa dostala do vienka perfektné gény, ktoré jednoznačne zdedila po svojej krásnej mame Silvii. Aj napriek tomu so sebou zjavne nie je spokojná a najnovšie vyhlásila, že ide podstúpiť veľkú premenu!