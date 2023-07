Veľká bolesť Adely Vinczeovej: Slová plné smútku!

Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. A pre mnohých z nás je asbolútne platným členom rodiny. Fenka Mini bola súčasťou života Adely Vinczeovej približne 16 rokov. Za takýto čas sa medzi psíkom a majiteľom vypestuje mimoriadne silné puto, no a o to horšie potom človek prežíva, keď o svojho štvornohého parťáka príde.

O tom, že Mini zomrela, informovala Adela prostredníctvom svojho Instragramu, hoci najprv váhala, či túto správu zverejniť. „Nechcelo sa mi do písania tohto príspevku. Hovorila som si, že je to zbytočné mútenie emócií na IG. Ale potom som si povedala, že naša Mini bola skoro 16 rokov súčasťou nie len môjho života, ale aj života mnohých iných. Roky so mnou chodila do Funrádia vysielať. Zvládala natáčania, porady, presuny, až kým zostarla a bola unavená. Objavila sa v telke, v časopisoch, skrátka - mnohí našu Mini poznali," napísala Adela k fotke so svojou fenkou.

Ďalšie jej slová boli plné bolesti a veľkého smútku. „Doteraz mám výčitky, že som ju “odložila” k našim, keď už chcela mať väčší pokoj. Aj keď jej tam bolo skvelo a bola som blízko. Vždy asi budeme niečo ľutovať, vždy v nás ostane presvedčenie, že sa dalo urobiť niečo lepšie, dalo sa dať viac lásky, byť niekedy trpeživejší. A hlavne - nikdy nebudeme mať asi definitívne pocit, že rozhodnutie ukončiť psie trápenie prišlo v správny čas. Lebo konce nevieme prijať. Niekedy by sme príbeh radšej naťahovali, len aby neskončil. No koniec raz príde a vie byť úľavou. Verím, že pre Mini bol." vyznala sa moderátorka, ktorá dodala, že pripojená fotografia s Mini vznikla v deň ich lúčenia. Každý, kto niečo podobné prežil, vie, ako veľmi takáto strrata bolí.

Celý zverejnený príspevok si môžete pozrieť tu. Adele Vinczeovej vyjadrujeme úprimnú sústrasť.