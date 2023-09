(Zdroj: TV Markíza)

Maličké kozliatko sa narodilo z rázštepom. Farmári okamžite zaznamenali, že maličké nie je v poriadku a z toho, ako vyzeralo, boli zhrození a nešťastní. „Bože, chýba mu noštek. Polovica," bedákali nad mláďatkom. Zo zákulisia sme sa dozvedeli, ze kozičku s takýmto problémom by na Farme čakala istá smrť a musela by byť uspatá.

Veľké NEŠŤASTIE na Farme: Súťažiaci v šoku a slzách... Narodilo sa ZDEGENEROVANÉ kozliatko! (Zdroj: TV Markíza)

Farmári sa však napriek tomu rozhodli, že o kozliatko sa budú starať zo všetkých síl, zdroj z Farmy nám dokonca prezradil aj to, že o maličké prejavili záujem i niektorí členovia štábu, ktorí by si ho chceli v prípade potreby "adoptovať". No a na to, čo sa konkrétne stalo, sme sa pýtali aj hospodára Martina.

„Kozička má rázštep horného podnebia. S tým súvisí aj to, že má tú papuľku prerušenú, nedovivinutú," vysvetlil nám. U človeka sa takéto problémy riešia plastickou operáciou, pri kozách však ide o väčší problém, no a práve preto by vraj kozliatko za normálnych okolností utratili. „Áno, na iných farmách by to urobili, pretože takáto operácia by ďaleko presiahla hodnotu samotného zvieratka," vysvetlil nám Martin, ktorý je hrdý, že jeho farmári sa rozhodli nevzdať to.

(Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: TV Markíza)

„Teraz je ešte na mliečnej výžive, ale potom mu vytvoria také podmienky, aby malo aj napriek svojmu hendikepu šancu dostať sa k potrebným živinám," povedal pre Topky.sk s tým, že ak budú mať súťažiaci dostatok trpezlivosti, nie je vylúčené, že kozliatko sa naučí prijímať potrebnú potravu aj napriek tomu, že sa správne nevyvinulo. „Rozhodli sa, že urobia všetko preto, aby to dokázali," prezradil nám spokojný hospodár.

„Vychádzame z toho, že aj človek s hendikepom veľakrát dokáže svoj hendikep prekonať a jeho telo sa dokáže prispôsobiť. Tak to chceme skúsiť," dodal hospodár. No a ak vás zaujíma, ako kozliatko vyzerá či prvá reakcia farmárov, pozrite si naše video vyššie. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze!

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

(Zdroj: Tv Markíza)