Náhla ZMENA! Plánovaný koncert Maduaru sa PRESÚVA O ROK: Takýto dôvod by ste nečakali!

Maduar musel svoj koncert preložiť o rok. (Zdroj: M&M Brothers)

BRATISLAVA - O 2 týždne sa v bratislavskej NTC aréne mal konať veľkolepý koncert skupiny Maduar s názvom SHOW How Mad U Ar. V týchto dňoch však interpréti oznámili, že podujatie musia presunúť. Nie však o týždeň ani o mesiac... Ale o rok. Takýto dôvod by ste nečakali!

Presne 22. septembra sa bratislavská NTC aréna mala rozozvučať známymi hitmi skupiny Maduar. V rámci SHOW How Mad U Ar mali vystúpiť napríklad aj Captain Jack, Rednex, Barbara Haščáková, Erik Aresta, či dokonca Tereza Pergnerová. Len 17 dní pred podujatím však dvojica oznámila náhlu zmenu. Namiesto 22. septembra 2023 sa šou presúva o rok - 20. septembra 2024.

(Zdroj: Maduar)

Dôvodom je fakt, že podujatie jednoducho nestihli pripraviť. „Nebudeme sa na nič vyhovárať, jednoducho sme sa na tento koncert nestihli pripraviť tak, ako sme si predstavovali. Uplynulý víkend sa totiž plánovanej generálnej skúšky nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť jeden z kľúčových teamov a my sme sa dostali do situácie, že by sme nemali na koncert všetko odskúšané a doladené. Boli by sme tak odkázaní na občasnú improvizáciu, ktorá by mohla znížiť úroveň koncertu. A to si nikto z nás nechcel zobrať na triko, lebo všetkým nám záleží na tom, aby sme návštevníkom priniesli profesionálny 100% výstup,“ vysvetlil Juraj Matyinko.

„Je to pre nás nová skúsenosť, z ktorej sa musíme poučiť. Pri takto náročnej produkcii si jednoducho musíme nechať na prípravu výrazne viac času, ako sme zvyknutí a mať v zálohe rezervu pre podobné situácie, ako sa stala teraz. Na jednej strane nás to samozrejme mrzí, na druhej nám to však dáva možnosť pripraviť celý koncert ešte lepšie a dotiahnuť každý jeden detail. Navyše to môžeme spojiť s oslavou nášho 30. výročia na českej a slovenskej hudobnej scéne, čo je úplne skvelé. Síce si na to naši fanúšikovia budú musieť počkať, ale bude to stáť za to. Už teraz môžem prezradiť, že počas doterajších príprav sme mali v určitých momentoch doslova zimomriavky. Natoľko emotívne sú niektoré časti tohto showprogramu, takže ľudia sa majú na čo tešiť,“ doplnil Ladislav Matyinko.

(Zdroj: Maduar)

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na náhradný termín koncertu. V prípade, že nový dátum niekomu nevyhovuje, môže požiadať o vrátanie peňazí. Túto žiadosť je potrebné odoslať do dňa 19.9.2023 (vrátane). Zákazníci, ktorí si vstupenky zakúpili prostredníctvom siete predpredaj.sk, dostanú túto informáciu emailom.

A v prípade, že lístky ešte nemáte a chceli by ste si šou o rok vychutnať, zakúpiť si ich môžete práve cez Predpredaj.sk»