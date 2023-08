Bratislavská NTC Aréna ožije v septembri koncertným príbehom legendy 90. rokov

(Zdroj: MADUAR)

Získali nielen množstvo ocenení vrátane Skupiny roka, či Platinovych a Zlatých platní za predaj, ale presadili singel Hafanana do 94 krajín sveta. Počas svojej kariéry absolvovali koncertné šnúry na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a následne aj v Spojených Štátoch a Kanade. A teraz sú späť, aby zavŕšili svoje takmer 30-ročné pôsobenie na scéne týmto jedinečným koncertom, na ktorý sú pozvaní všetci slovenskí aj českí fanúšikovia. Viac ako 100 000 z nich má totiž doma niektorý z maduarskych albumov, a tak majú možnosť si oživiť svoje "mládí".



Vstupenky sú v predaji v sieti Predpredaj.sk.







(Zdroj: MADUAR)

Nebudú chýbať silné emócie, nostalgické momenty, špeciálni hostia a skvelá multimediálna show. Vďaka spektakulárnej laterne magice, kombinujúcej živý koncertný prejav s filmovou produkciou sa nemožné stane skutočnosťou. Tie najväčšie hity Maduaru ako Hafanana, Do It, Anjel, I Feel Good či Mystic Party zaznejú v pôvodných zostavách a s originálnymi hlasmi Barbary Haščákovej, Erika Arestu, či Anny-Katariny Schatzl, čím sa návštevníci koncertu vrátia na 2 hodiny v čase a budú si môcť opäť vychutnať atmosféru 90. rokov na vlastnej koži so všetkým, čo k tomu patrí. Ak sa na toto mimoriadne podujatie chcete navnadiť už teraz, pozrite si archívne spomienkové videá, ktoré kapela postupne prináša na svojej FB stránke. A tím, čo doteraz netušili, že MADUAR je schopný robiť veľké živé koncerty, odporúčame pozrieť koncertné záznamy na ich Youtube kanáli - napr. minuloročný Open Air na amfiteátri v Rimavskej Sobote.



Výnimočnú scénu šitú na mieru pre priestory bratislavského Národného tenisového centra navrhla svetová slovenská firma Kvant, takže o dokonalý zážitok je postarané. 28 metrov dlhá LED stena vo výške 3 poschodí, kinetická show použitá prvýkrát na koncerte v Čechách a na Slovensku, či laserová show, sú zárukou toho, že koncertný príbeh dvoch bratov vám prinesie neopísateľné momenty, aké nenájdete na žiadnom 90s festivale.



Nechajte sa preto unášať príbehom, ktorého ste aj vy boli súčasťou, v piatok 22.9.2023 v NTC Aréne, Bratislava. Vstupenky začínajú od 29 € a sú v sieti Predpredaj.sk



Osoby s platným preukazom ZŤP-S majú vstup zdarma. Členovia FB skupiny "Show How Mad U Ar" majú zľavy v súlade s pravidlami skupiny a môžu sa zapojiť do súťaže o 5-dňový letecký all inclusive pobyt na Ibize.



Vstupenky na tribúnu A do VIP lóže zahŕňajú vstup do VIP salónu s welcome drinkom, občerstvením a osobným stretnutím s účinkujúcimi po koncerte, aj s možnosťou fotenia.

#ShowHowMadUAr

- MADUAR sa v tomto roku rozhodol pod sloganom Show How Mad U Ar/ Ukáž aký si bláznivý (slovná hračka s názvom kapely) plniť si svoje sny a vyzýva k tomu nielen svojich fanúšikov, ale aj širokú verejnosť

- cieľom je priniesť pozitívnu aktivitu, ktorá motivuje ľudí k tomu, aby sa nebáli ísť za svojím cieľom, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať nereálnym, až bláznivým

- kapela ide v tomto príkladom - úspešné jarné turné po Slovensku, nadupaný letný hit s hosťovaním 3 zahraničných hviezd (Captain Jack, Rednex, Twenty 4 Seven) a slovenským top producentom (Robert Burian), jesenný koncert v bratislavskej NTC aréne, a letný open air koncert na Národnom futbalovom štadióne v roku 2024 sú toho dôkazom.

