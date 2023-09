Rozchod Hanychovej a českého boháča: Pravda je vraj inde… DRSNÁ hádka a NEVERA!

(Zdroj: Instagram AH/Barrandov TV)

V nedeľu ráno Agáta na sociálnu sieť Instagram pridala spoločnú foto s Jaromírom. Záber vyzeral romanticky, no posolstvo, ktoré ním modelka odovzdala, nebolo práve príjemné. Prostredníctvom spoločnej snímky totiž oznámila rozchod. „Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozišli a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je to pre mňa ľahké, o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej," vyjadrila sa česká hviezda a dodala, že s otcom jej niekoľkomesačnej dcérky sa rozišli v priateľskom duchu.

(Zdroj: Instagram AH)

„Ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí prišli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia,“ dodala v príspevku na svojom profile.

(Zdroj: Instagram A.H.)

Lenže, ako sa ukazuje, ich rozchod vraj vyzeralo všelijako, len nie pokojne. Krach vzťahu mala podľa českého extra.cz zapríčiniť obrovská hádka v zahraničí, kde spolu strávili veľkú časť letných prázdnin. „Agáta s Jaromírom sa v Španielsku strašne pohádali. Prebehla tam šialená scéna, Soukup sa zobral a vrátil sa do Česka o niekoľko dní skôr," opísal zdroj extra.cz udalosti, ku ktorým malo dôjsť v Soukupovej španielskej vile s tým, že bývalí partneri sa odvtedy vraj už nevideli.

Spomínaný český portál dokonca tvrdí, že v kuloároch českého šoubiznisu sa vo veľkom hovorí aj o tom, že za rozpad ich vzťahu môže niekto tretí. Neverný vraj mal byť práve Soukup. Redakcia extra.cz kontaktovala Jaromíra s otázkou, či sú tieto informácie pravdivé, redaktorom však na ich dotazy neodpovedal. Podľa ich informácií by ale vraj malo ísť o ženu, s ktorou bol Soukup už minulosti v spájaný...

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová (Zdroj: Instagram J.S.)