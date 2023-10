ŤAHANICE po rozchode: Českému boháčovi praskli nervy... SÚDNY ZÁKAZ!

(Zdroj: pixabay.com)

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup sa rozišli len 5 mesiacov po tom, čo bývalá modelka priviedla na svet spoločnú dcéru Rozárku. Už počas ich vzťahu bolo zjavné, že mediálny magnát nie je nadšený tým, že jeho partnerka zdieľa všetko na sociálnych sieťach.

(Zdroj: Instagram AH/Barrandov TV)

Nepáčilo sa mu ani to, že tam oznámila ich rozchod. A už vôbec nie to, že ukazuje ich Rozárku. České médiá už krátko po rozchode priniesli správu, že si Jaromír neželá fotografie svojej dcéry na internete. Agáta v tom čase zverejňovala krátke príbehy, v ktorých hrala pieseň s textom "fuck you", akoby odkazovala na to, že si bude robiť, čo ona bude chcieť.

Aj včera svojim fanúšikom opäť malú ukázala. Lenže čoskoro to zrejme bude mať zakázané aj úradne!

(Zdroj: Instagram AH)

Keďže Hanychová nerešpektuje želanie Soukupa ako otca malej Rozárky, plánuje sa podnikateľ obrátiť na súd. „Áno, je to pravda. Budem to musieť riešiť predbežným opatrením. Nikdy neviete, čo koho napadne. Svet je plný bláznov,” uviedol Jaromír pre Blesk.