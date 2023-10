Smutná spoveď Hanychovej o ROZCHODE: Musela som ochrániť svoje deti!

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová (Zdroj: Instagram AH)

Agáta Hanychová oznámila rozchod s Jaromírom Soukupom len päť mesiacov po narodení spoločnej dcérky. Dôvody si nejaký čas nechávala pre seba. „Nerada to rozpitvávam. Nerobila som to ani pri Jakubovi (Prachařovi, pozn. red.). Nikdy nechcem hovoriť o oteckoch zle, pretože by to ublížilo len mojim deťom,” vyhlásila pre Extra.cz.

Ako dodala, vysnívala si kompletnú rodinu, realita však bola iná. „Moje deti z predchádzajúcich vzťahov si nesadli s oteckom Rozárky. Bola to jednoduchá matematika. Mám tri deti a dve z toho nie sú šťastné. A jedno je také malé, že ešte nemôže povedať svoj názor,” objasnila situáciu. „Musela som ochrániť svoje dve deti,” prehlásila rozhodne.

(Zdroj: Instagram AH)

Otázku, či sa s Jaromírom často hádali, nekomentovala priamo. „Nechcem hovoriť, ako na nás kričal. Ublížilo by to Róze. Moje deti sa nesmú cítiť nikdy v nepohode,” povedala brunetka.

Za týchto okolností sa samozrejme zvyšovala aj nechuť k spoločnému bývaniu. „On by možno aj chcel, ale ja som videla, že moje deti nie sú šťastné. To som videla od tehotenstva,” priznala Hanychová s tým, že jej predstava o kompletnej rodine sa rýchlo rozbila. „Dúfala som, že budeme rodina, ktorá bude spoločne chodiť na výlety. Nebolo to ale tak, ako som si to vysnívala,” uviedla.

Vzťahy medzi Agátou a Jaromírom sú aktuálne napäté. „Nedokážeme spolu komunikovať ako rodičia,” netajila brunetka a poznamenala, že odovzdávanie dcéry nie je nikdy príjemné. Soukup navyše chce riešiť súdnou cestou fakt, že jeho expartnerka ukazuje ich dcéru na sociálnych sieťach.