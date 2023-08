Ivan Letko odíde do DOMOVA PRE SENIOROV: Deťom nechce byť na ťarchu a... Mám OBAVY!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Herec Ivan Letko (88) patrí ku generácii hercov, na ktorú sa nikdy nezabudne. Čo sa týka účinkovania v televíznych projektoch, jeho najznámejšou rolou bol dedko Zoli v seriáli búrlivé víno. Nedávno dostal ponuku zahrať si vo filme smršť, no a čo sa týka jeho súkromia, nechal sa počuť, že sa plánuje natrvalo presťahovať do domova pre seniorov. Toto je dôvod!

Portál cas.sk zverejnil rozhovor s Ivanom Letkom, no a medzi ich otázkami nechýbala ani tá, prečo zvažuje, odchod do centra pre seniorov. „Pozrite sa, to, čo ja žijem, je už pravek. Mám síce trošku obavy, čo budem robiť medzi toľkými starými, ale nie je to tam celkom také, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Už rok si platím byt v jednom centre v Petržalke a vždy, keď tam prídem, tak ma privítajú tie staré dámy, a to mi padne dobre," prezradil herec.

Z toho, ako k nemu dámy v centre pristupujú, sa úprimne teší. „Jednak, že ma poznajú, jednak, že sú také srdečné, doslova sa na mňa tešia a pýtajú sa, kedy už konečne prídem nastálo. Zakaždým im poviem, že už to bude... Je to zábezpeka, aby som nezostal celkom sám, ak to bude nutné," vysvetlil herec a dodal, že hoci má dve dcéry, ktoré by sa o neho určite s láskou postarali, skrátka nechce byť nikomu "na obtiaž".

Čo mu teda bráni v tom, aby sa zo svojho bytu odsťahoval a natrvalo sa presunul do centra, ktoré si už beztak platí? „Je to nostalgia. Priľnul som k tomuto prostrediu, zariadil som si dom podľa svojej predstavy. Mám tu, v Alžbetinom Dvore, záhradu, ktorej sa však už prakticky nevenujem. Už sa nevládzem starať o stromy, zeleninu, trávnik... Ale keď niečo na strome vyrastie, tak to rád oberiem a rád to konzumujem! (smiech) Okrem toho sa tu stretávam s ľuďmi, ktorí sú veľmi srdeční a sú - aspoň sa tak tvária - radi, že ma tu vidia. Ale bojím sa toho momentu, keď už nebudem celkom vládať," vyjadril sa herec, ktorý dodal, že keď mu osamelosť bude prekážať a nebudem to fyzicky a psychicky zvládať, do domova pre seniorov sa predsa len presunie.

