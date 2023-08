Ján Baláž o smrti Vaša Patejdla (†68): Nebol to blesk z jasného neba... Bol na tom veľmi zle!

Vašo Patejdl a Ján Baláž (Zdroj: Ján Zemiar)

Dlhoročný člen skupiny Elán, gitarista, spevák a skladateľ Ján Baláž hľadal veľmi ťažko slová, a preto si v rozhovore pre TASR pomohol parafrázou prvých slov z kultovej piesne tejto legendárnej skupiny Voda, čo má drží nad vodou: ´Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť´.

"Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho hrozne smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal Ján Baláž.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Elánista Ján Baláž poznal Vaša Patejdla od detstva: "Spoznal som ho už predtým, keď sme spolu ešte nehrali. Prežil som s ním celý život, prežili sme toho strašne veľa, my sme žili spolu naplno desaťročia." Spolu s Vašom Patejdlom boli obaja členmi skvelej hudobnej rodiny. "Rodina je, žiaľ, teraz rozdelená. Jeden bude hore, my ešte tu, však nás počká," dodal pre TASR Ján Baláž.

Podľa informácií Topiek bojoval Vašo Patejdl s rakovinou pankreasu.