Zdrvený Ďurovčík: Patejdl (†68) odišiel príliš skoro... Toto sa žiadnemu Slovákovi nepodarilo!

Ján Ďurovčík a Vašo Patejdl (Zdroj: RTVS, TASR)

Meno Jána Ďurovčíka sa spája aj s takzvanými elánovskými muzikálmi. Ražisérsky sa podpísal pod kusy, v ktorých zneli najväčšie hity skupiny Elán. A v rámci tejto spolupráce vyzdvihol práve podiel Vaša Patejdla. „Pre mňa najväčší partner – keď sme robili elánovské muzikály, tak on bol ten, kto ich so mnou upravoval,” povedal pre Topky.

Niet teda divu, že po správe o Vašovej smrti len ťažko hľadal slová. „​​​​​​Neviem, čo v tejto chvíli povedať, je to... Okrem toho, že odišiel priateľ, ale že fakt priateľ, Slovensko prišlo o génia. Je to skoro nemysliteľné, že už nič nevytvorí. Jeho hudba, spolu s Elánom, podľa mňa ovplyvnila generácie a generácie,” povedal pohnutým hlasom a s patričným ocenením.

(Zdroj: Divadlo Kalich)

„Podľa mňa Slovensko si ešte neuvedomuje, o čo prišlo,” vyhlásil Ďurovčík, ktorý Patejdlovi vzdal úctu poukázaním na jeho úspechy. „Málokto vie, že je to najúspešnejší Slovák, aj čo sa týka muzikálovej tvorby, je to jediný Slovák, ktorý dosiahol takzvaný celosvetový úspech. Niekoľko rokov a neviem, či nie aj dodnes, sa hrá jeho muzikál Jack Rozparovač v Kórei a v Tokiu. To sa Slovákovi žiadnemu nepodarilo. Napísal skladbu Len kým tu si, ktorá sa stala nosnou skladbou pre celú generáciu ženských speváčok. Napísal skladby pre iných autorov, málokto vie, že on je autorom Po schodoch,” vymenoval aspoň časť z jeho pozoruhodných aktivít.

„Viem, že každý musí odísť, ale... toto je skoro,” netajil svoj žiaľ. A jeho smútok je o to väčší, že spolu plánovali ďalšiu krásnu spoluprácu, ktorá sa už nikdy neuskutoční. „Mali sme písať ďalší muzikál, tentokrát už iba s jeho hudbou,” prezradil nám Ďurovčík.

(Zdroj: Vlado Anjel )