POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Dušanom Kaprálikom (†75): Sklovská v bielom, kapor a KRÁSNE GESTO vnučky!

Dnes sa v bratislavskom Krematóriu konala posledná rozlúčka s Dušanom Kaprálikom. (Zdroj: Ján Zemiar)

POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Dušanom Kaprálikom: Dnes sa s legendou lúčila rodina a blízki! (Zdroj: Vlado Anjel)

Hoci verejnosť sa bude mať možnosť s Dušanom Kaprálikom rozlúčiť až 11. septembra v Divadle Nová scéna, jeho najbližší mu dali zbohom už dnes. Pohreb sa konal v bratislavskom Krematóriu a okrem detí Martina, Zuzany, Ondreja a Danky s rodinami, sa s nim prišli rozlúčiť aj dlhoroční kolegovia. Pietny akt začal krátko po 13. hodine popoludní a v sieni bola vystavená hercova fotka s kaprom - práve takto totiž blízki Dušana Kaprálika volali.

(Zdroj: Topky)

A ako prvý sa smútiacim prihovoril Kaprálikov kolega z divadla Ján Mistrík. „Dušan síce vravieral, že v živote je potrebné dospieť k nadhľadu. Mimo iné aj preto, aby sme s nadhľadom prekonať smutné aj ťažké chvíle. Myslel som si to isté, ale priznávam sa, že tu a teraz sa mi to celkom nedarí. Prežili sme spolu s Dušanom na scénach a javiskách Novej scény 50 rokov a stále v jednej šatni. 50 rokov je, myslím si, dostatočne dlhá doba, aby preverila, či už manželstvo alebo priateľstvo. To naše vydržalo. Prežili sme spolu všeličo - pekné a dobré veci, ale veľmi, veľmi ťažké. Ale ty, kapor, si bol aj v tých pre teba najťažších chvíľach ku všetkým srdečný, milý, žičlivý a prajný,“ vyjadril sa.

(Zdroj: Topky)

Na záver herec ešte odrecitoval báseň od Milana Rúfusa, Nepočuteľné laudácio. Deti Dušana Kaprálika svojmu zosnulému otcovi nahrali spomienkové video. „Kaprík náš, ľúbime ťa. Ďakujeme ti za všetko zo srdca, z duše. Oco, počuješ ako hrám? Počuješ to? Opakoval si nám, že sa máme dívať a všímať si, čo je potrebné. Máme sa dívať na svet širokospektrálne. Hnevalo ťa, keď sme boli zahľadení do seba. Vravel si, že život treba brať vážne, ale seba až tak nie. A že láska, humor a ľudskosť sú základom života. To si nás chcel naučiť svojim príkladom,“ vyjadril sa vo videu Martin Kaprálik.

Následne zaznela rozhlasová hra, ktorú hral so svojím vnukom a potom pieseň, ktorú svojmu dedovi zložila vnučka Martinka. V tom momente plakala už celá sieň. Na záver hercovi zahrala pieseň Let it be od The Beatles. Rozlúčka trvala približne polhodinu.

VIDEO: Vnučka Martinka zložila pre svojho deda krásnu pieseň:

Vnučka Dušana Kaprálika zložila svojmu dedovi krásnu pieseň (Zdroj: Topky.sk)

S umelcom sa prišli rozlúčiť všetky herecké esá. Medzi smútiacimi nechýbala legendárna Eva Večerová, Karol Čálik, Pavol Topoľský, Zuzana Cigánová, ale aj kolegovci z Divadla Nová scéna, Ján Ďurovčík či Sisa Lelkes Sklovská. Práve tá sa na pohreb neobliekla práve najvhodnejšie - na rozlúčku totiž dorazila v modro-bielych šatách, ku ktorým doladila aj kyticu.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Dušan Kaprálik zomrel 8. augusta 2023 po ťažkej chorobe. Poslednýkrát vydýchol v domove sociálnych služieb v Dúbravke. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s Dušanom Kaprálikom: potlesk (Zdroj: Topky.sk)