KRUTÝ OSUD Kaprálikovej (†75) dcéry (36): Nešťastie pri pôrode, doživotné následky!

Dušan Kaprálik (Zdroj: TASR)

Dušan Kaprálik sa stal hercom náhodou. Vždy mu išla matematika a fyzika, ale aj recitovanie. K prihláške na VŠMU ho dotlačila jeho vtedajšia učiteľka na strednej škole, ktorá v ňom videla veľký potenciál. Skoro sa tam však nedostal kvôli odlomenému zubu.

Nakoniec ho zobrali a stal sa z neho uznávaný slovenský herec. Bol vzorom pre mnohých, dlhé roky vyučoval herectvo a odovzdával svoje skúsenosti mladším generáciám a takisto aj svojim deťom. Hercov z nich však nechcel mať. Jeho láska k umeniu a to, ako o tom rozprával, ich však spoločne priviedli na rovnakú umeleckú dráhu.

(Zdroj: Divadlo Nová scéna)

Kaprálik má 4 deti. Z prvého manželstva s Helenou Romančíkovou, ktoré skončilo jej predčasnou smrťou, mu ostali dve deti – Martin a Zuzana. Neskôr sa spoznal so šermiarkou Silviou, ktorá mu priviedla na svet dvojičky. Avšak pri pôrode nastali neočakávané komplikácie. V podcaste Po špičkách opísal, čo sa vlastne stalo.

„Ondro je z dvojičiek, on je ten prvý a potom sa narodila druhá, lekári trošku zbabrali pôrod, Danku pridusili a vznikla jej mozgová obrna. To znamená, že ona má toľko rokov ako on, ale mentálne má asi 5 rokov. A to sa už nikdy nezmení,” vyjadril sa pred 4 mesiacmi s tým, že to nepovažuje za žiadnu tragédiu.

(Zdroj: Nová scéna)

„Kto si môže dovoliť mať doma lásku 5-ročného dieťaťa v 75-ke. Tá láska je nekonečná, nie je predstieraná, je skutočná, že jej musíte vždy zaviazať topánky, pretože to si nedokáže, tú motoriku nemá. To je malá daň za tú lásku, to je nič,” povedal plný lásky.

„Ja to neberiem ako nič strašne tragické, stalo sa to, je to tak, môžem s tým niečo robiť? Nemôžem. Čo ostáva? Láska a krásny vzťah, ja som schopný urobiť všetko pre to, aby bola ona šťastná,” dodal na záver dojímavo.