Marcela z Ruže obchytávala POLONAHÉHO fešáka: Intímne dotyky... Ale veď TOTO nie je Tomáš!

BRATISLAVA - Ajajaj, tak toto vyzerá naozaj horúco! Tomáš Tarr, podnikateľ známy vďaka šou Ruža pre nevestu, už nejaký ten týždeň oficiálne tvorí pár s jednou z účastníčok - Marcelou Dolniakovou. Dvojica sa svojím vzťahom nijako netají, no najnovšie sa Marcela ocitla v náručí úplne iného muža... A vyzeralo to, že si to poriadne užíva!

Ak ste fanúšikom televíznych reality šou, určite si spomínate na Henrika Szaba z 12. série markizáckej Farmy. Vymakaný fešák sa živí ako striptér, no a televízia ho niekoľkokrát oslovila aj na rôzne druhy spoluprác. A teraz sa tak zrejme stalo opäť. Markíza ho totiž dala dokopy s televíznymi nevestami, ktorým sa Henrik postaral o poriadne horúce chvíle.

Marcela z Ruže obchytávala POLONAHEHO fešáka: Intímne dotyky Ale veď TOTO nie je Tomáš!

Na nakrúcaní nechýbala speváčka Katka, slobodná mamina Niky či barberka Priscilla, šou a dotyky známeho fešáka si ale s úsmevom na perách vychutnávala aj Marcela, ktorá je oficiálnou partnerkou Tomáša Tarra. A podľa všetkého jej takéto intímne „skotačenie” vôbec neprekážalo. Práve naopak.

Ktovie, ako sa na jej dotyky s Henrikom pozeralo Tomášovi, ktorý bol na nakrúcaní prítomný taktiež. No keďže sa so slovenským "Aquamanom" odfotil aj on sám, vyzerá to tak, že si zo zábavky televíznych neviest a svojej vyvolenej ťažkú hlavu nerobil...

