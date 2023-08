Veľká párty TV JOJ: Štýlová Mauréry, Jasmina v pyžame a... Tina ako svetová HVIEZDA!

Joj párty si nenechali ujsť známe tváre! (Zdroj: Ján Zemiar)

Média párty TV JOJ: Štýlová Mauréry, Jasmina v pyžame a... Táto ako svetová HVIEZDA! (Zdroj: Maarty)

Nová televízna sezóna Jojky je už predstavená. Stalo sa tak včera v bratislavskom Horskom parku v jednej z luxusných reštaurácií. Projekty, ktoré televízia plánuje od septembra nasadiť do vysielania, sa točia v plnom prúde a štvrtkové poobedie patrilo ich predstaveniu. Moderovania sa ujal ostrieľaný Vlado Voštinár.

Na jeseň na obrazovkách nebude chýbať napríklad talentová súťaž Česko Slovensko má talent či šou Nákupné maniačky. Jojka si prichystala pre svojich divákov aj množstvo prekvapení v podobe nových tvárí, ktoré čochvíľa budete môcť na obraze vidieť.

Marcel Grega a Vlado Voštinár (Zdroj: Ján Zemiar)

Na párty sa ukázali mnohé známe tváre spomínanej televízie. Nechýbalo napríklad osadenstvo z talentovej šou. Prišiel Jaro Slávik, Ego či Jasmina Alagič. A práve moderátorka zvolila na túto akciu naozaj pohodlný outfit, ktorý ale značne pripomínal pyžamo. Avšak takýto kúsok je momentálne veľmi trendy a obľubuje ho mnoho žien.

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

Do spoločnosti zavítala aj herečka Zuzana Mauréry, ktorá sa v nasledujúcom období objaví v seriáli Prokurátorka, kde ju budete môcť vidieť v úplne inom šate, na aký ste boli doteraz zvyknutí. A na Joj párty bola naozaj štýlová. Herečke to v elegantných šatách nesmierne pristalo! Zuzana proste vie, ako na to.

Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

A nechýbala ani speváčka Tina, ktorá sa v poslednom čase začala ukazovať o čosi viac než predtým. Obnovila svoju spevácku kariéru, čím potešila mnoho svojich fanúšikov. Na mediálnom dni žiarila totálne ako svetová hviezda. Outfitom, ktorý zvolila, by mohla konkurovať veľkým menám! Viac fotografií z tejto udalosti nájdete v galérii vyššie.

Tina (Zdroj: Ján Zemiar)

