Karin Haydu otvorene o vzťahu s mladším: TOTO nie je pre mňa!

Karin Haydu s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)

Karin Haydu otvorene o vzťahu so zajačikom: Nikdy som nechcela mať mladšieho! (Zdroj: Vlado Anjel)

Slovenská herečka Karin Haydu je už vyše 9 mesiacov šťastne zadaná. Po naozaj dlhom čase si našla partnera. Posledný známy vzťah mala s finančníkom Rastislavom Podhorcom. No v októbri minulého roka priznala novú lásku. Zbalil ju zajačik!

K svojmu novému objavu však v tom čase na Instagram nenapísala nič bližšie. Nám sa vtedy ale podarilo zistiť, že po jej boku je 31-ročný David, ktorý pochádza z Banskej Štiavnice. Ešte pred Karin tvoril pár s bývalou farmárkou Kristi Dali.

(Zdroj: Instagram K.H.)

No a vyzerá to tak, že aj keď mnohí ich vzťahu neverili, zaľúbencom to stále klape. Svojou veľkou láskou sa netaja ani na sociálnych sieťach, kde herečka pravidelne pridáva romantické fotografie zo spoločných výletov. „Ty si slniečko môjho života,” napísala k jednému zo záberov.

V rozhovore pre Topky.sk si Karin zaspomínala na začiatky ich vzťahu. „Zoznámili sme sa úplne klasicky, ako to už býva – cez spoločných priateľov,“ prezradila. Priznala, že sa poznali dlhý čas predtým, než sa oficiálne zoznámili. Iskra medzi nimi však nepreskočila hneď, brunetka mala obavy z ich vekového rozdielu.

(Zdroj: Instagram KH)

„Nejako som ho neriešila práve kvôli tomu veku, že som si povedala: Toto nie je pre mňa. Ja som nikdy nechcela mať mladšieho partnera o toľko, pretože potom vynikne môj vek, že budem vyzerať staršie pri ňom,“ vyjadrila sa. No potom to prišlo...

„Jedného dňa preskočila iskra a povedala som si: Kašlať na čísla! Život nie je o tom, život je o tom, či si rozumieme a my si teda mega rozumieme, strašne veľa sa nasmejeme, takže neriešime ani jeden, ani druhý vek,“ povedala nám. To, či je v pláne aj svadba, sa dozviete v rozhovore vyššie.