Krásna Karin Haydu (46) PRIZNÁVA STARNUTIE: Už mám šediny a… Kto by to na ňu povedal?!

Karin Haydu (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Známa slovenská herečka Karin Haydu (46) rozhodne patrí medzi tie tváre zo šoubiznisu, na ktoré je radosť sa pozerať. Viaceré ženy by jej mohli jej mladické gény závidieť, no napriek tomu si uvedomuje, že starne.

Obzvlášť ženy sa s obľubou o seba starajú a dávajú si záležať na tom, ako vyzerajú. A tak časté návštevy rôznych skrášľovacích salónov sú na bežnom poriadku. Medzi nimi je aj slovenská herečka a moderátorka Karin Haydu, ktorú sme nedávno zastihli na kozmetickom veľtrhu, kde sa herečka chopila mikrofónu a moderovala kadernícko-vizážistickú súťaž Zlaté Nožnice.

O Karin je známe, že sa o seba stará a dáva si záležať na tom, aby v spoločnosti vyzerala vždy upravene. Nás preto z jej súkromia predovšetkým zaujímalo, ako často ona samotná navštevuje kaderníka. „Ja som taký verný človek, že keď si niekoho nájdem a som s ním spokojná, tak som s ním dlho,“ začala na úvod Karin.

Karin Haydu a Paviel Rochynak (Zdroj: Ján Zemiar)

No veru nie vždy tomu tak bolo a herečka prezradila, že isté úkony kedysi zvládala bezproblémov aj sama. „V podstate ja som začala riešiť kaderníkov... do 30ky ja som sa viac menej strihala sama a aj farbila sama. Neskoro som sa začala farbiť, ale teraz už využívam tých profesionálov, lebo je to samozrejme iné,“ poznamenala Karin. No kto by to bol na ňu povedal?

Avšak čas sa len tak nedá zastaviť a ani starnutie zvrátiť, a to si uvedomuje aj herečka, ktorá priznáva, že badá na sebe známky pokročilého veku a to najmä cez vlasy. A preto: „Vyšším vekom sa snažím trošku zosvetlovať, pretože už mám šediny. Samozrejme ani mňa to neobchádza,“ vyjadrila sa moderátorka pre Topky.sk. S akými farbami kedysi experimentovala a či sa jej to niekedy aj vypomstilo, sa už dozviete vo videu.