Vianoce u Karin Haydu: SAMÝ GÝČ a… TOTO myslí vážne?!

Karin Haydu (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj naše celebrity majú radi Vianoce a Karin Haydu nie je výnimkou. Slovenská herečka má najradšej, keď sa to počas sviatkov u nej doma doslova blyští. Výzdobu rieši vždy dopredu a v tomto prípade platí u nej zásadné pravidlo - čím viac, tým lepšie.

„Čo sa týka nejakého prestierania, tak tam si trošku uchádzam, milujem keď mám všetko vysvietené,“ zdôverila sa Karin. „Zo mňa sa na Vianoce stáva gýčiarka. Ja si všetko vysvetieľkujem, parapety, keby som mohla, tak aj záchodovú dosku,“ zhodnotila. Našťastie to nemyslela vážne a uvedomila si, že z toho praktického hľadiska by to nebolo asi bohviečo.

(Zdroj: Jan Zemiar)

„Naozaj všetko u nás svetieľkuje, všetko máme vyzdobené a snažím sa to držať čo najdlhšie, lebo to je veľa roboty. Taký stromček to mi trvá aj deň a pol, kým ho vyzdobím celý. Mám rôzne farebné kolekcie, ktoré obmieňam každý rok a v podstate potom to držím tie Vianoce až... vianočné gule vymieňam za veľkonočné vajíčka,“ dodala Karin. Viac o tom, ako to u nej vyzerá počas sviatočných dní, sa už dozviete z nášho videa nižšie.