OTRASNÝ pohľad na sexi Karin Haydu: Preboha, tá sa ale ZRICHTOVALA!

Karin Haydu (Zdroj: Instagram KH)

Opäť tu máme ten čas, kedy si pripomíname o čosi viac svojich zosnulých. Dušičkové obdobie sa začalo, no spolu s ním aj komerčný a o čosi populárnejší sviatok zo zahraničia tzv. Halloween. A tak čím ďalej, tým viac, okrem uctievania si pamiatky a chodenia po hroboch, sa ľudia s veľkou obľubou menia na rôzne strašidlá a zakrývajú svoje tváre rôznymi maskami.

Dokonca aj slovenské celebrity prišli na chuť tomuto sviatku a jednou z nich je aj slovenská herečka a moderátorka Karin Haydu. Tá pred pár dňami na sociálnu sieť Instagram pridala video, ako sa doslova zrichtovala až na nespoznanie. „Chystáte sa na Halloween?“ spýtala sa herečka svojich v maske strašidelného klauna s krvavými ranami a štrbavým úsmevom.Tak takýto otrasný pohľad na Karin by čakal málokto, mnohí dokonca neverili vlastným očiam.

Moderátorka rozhodne nič nenechala na náhodu a myslela aj na tie najmenšie detaily, ako napríklad na bláznivé šošovky, ktoré jej strašidelný look dotvorili k dokonalosti. Niet preto divu, že ju sledovatelia zahrnuli pochvalami. „Karinka, neskutočne si talentovaná aj ako make up artistka, bravo, ale rovno hovorím, takto ťa večer na ulici radšej nechcem stretnúť,“ poznamenala jej fanúšička. No a čo hovoríte na túto premenu známej osobnosti vy?

Karin Haydu naháňa strach (Zdroj: Instagram K.H.)