Známa Slovenka s polročnou dcérkou v nemocnici: Zažila PEKLO!

Minulý rok v júli sa na verejnosť dostala informácia, že bývalá miss Martina Grešová je opäť zadaná. Zbalila českého fešáka Kryštofa. Ich vzťah nabral naozaj rýchle obrátky. Mesiac nato totiž módna návrhárka zverejnila na svojom Instagrame fotografiu s rastúcim bruškom. A dnes spoločne s priateľom vychovávajú dcérku Aničku.

Tento víkend si však Martina zažila peklo na vlastnej koži. Namiesto naplánovaného výletu išli s ich polročnou dcérkou do nemocnice. „Namiesto Kaštieľa v Tomášove, kde sme mali v piatok namierené, rozumej, boli sme asi 10 kilometrov od cieľa, sme sa museli otočiť a skončili sme na Kramároch,” zneli jej slová na úvod.

„Už je všetko ok, snáď… Ale musím povedať, že raz mi stačilo. Ako sa hovorí, raz a dosť. Aj strachu o Aničku a takisto tohto nemocničného pekla,“ pokračovala. „To, v akej riti je naše zdravotníctvo, nemá obdoby, je to asi tak v prdeli, že sa vás tu za celý deň/dva neprídu opýtať, či nie ste hladná, ANI RAZ... a to, že mali Aničke zabezpečiť mlieko, aké pije a nezabezpečili, je úplne iný level. Všetko mi doniesol Kryštof,“ rozhorčila sa.

V nemocnici sa vôbec necítila príjemne a najviac bola sklamaná z prístupu personálu. Sestričky jej dokonca vraj neboli ochotné otvoriť ani balkón. „Ešte aj keď som sa prešla po chodbe, aby sme neboli len na izbe nonstop, som sa cítila previnilo, že čo si to dovoľujem. Keď som sa opýtala, či by nám neotvorili balkón, tak mi sestrička povedala nie, či akože už nevydržím do zajtra. Nechápem, pre koho ten balkón takto vyčančaný je,“ neskrývala rozčarovanie.

Ale to zďaleka nie je všetko! Ich pobyt mal dohru aj v deň, keď z detskej chirurgie odchádzali. „Dnes nám doktor povedal, že môžeme odisť. Opýtala som sa teda, kedy približne, aby sme sa vedeli zariadiť. A sestrička na to: keď príde neurológ a skontroluje Aničku. Ale že oni nevedia (ani to neriešili, žeby niekomu zavolali),” vyjadrila sa.

Čakala hodinu a potom sa odhodlala ísť znova za sestričkou. „Hovorím, že máme pred sebou dlhú cestu, či by nemohli zistiť, ako je na tom doktor. A odpoveď? No len aby, keď mu zavoláme, ešte schválne neprišiel neskôr, normálne som odpadla, že čo to počujem? Či som na základnej a prechádzam si šikanou, alebo čo to je?“ divila sa. Po jej prosbe nakoniec zavolali lekára a ten ochotne na oddelenie prišiel.