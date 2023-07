Víťaz Farmy ZAMAKAL na postave: Bruško je preč… Konečne to začína vyzerať!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Aj keď Filip Jánoš pôsobil v poslednej sérii šou Survivor, verejnosti je skôr známy ako víťaz poslednej série markizáckej Farmy. Už tam sa vyjadroval, že by bol rád, ak by sa mu podarilo schudnúť a spevniť telo, no hoci po Survivore vychudol na kosť, nejaké tie kilečká sa mu na telo nalepili opäť. Teraz však vidno, že kontroverzný youtuber poriadne zamakal!